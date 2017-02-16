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≡ Жалобу оштрафованного за мелкое хулиганство заместителя начальника департамента юстиции рассматривает суд в Костанае, 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Жалобу оштрафованного за мелкое хулиганство заместителя начальника департамента юстиции рассматривает суд в Костанае,
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27199
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.02.17 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В апелляционной жалобе Жандос Алимов написал, что считает действия своего подчиненного провокацией. По его версии, устоявшийся коллектив не принял нового начальника и таким образом решил избавиться от него.
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FOMA
Re: Жалобу оштрафованного за мелкое хулиганство заместителя...




Отправлено: 16.02.17 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот это "кыпшак" - за галстук взялся! Настоящий защитник страждущих! Этот победит

§ nero136
Жалобу оштрафованного за мелкое хулиганство заместителя начальника департамента юстиции рассматривает суд в Костанае,
nero136


(Пользователи)
Сообщений: 151
Регистрация: 25.01.10
Отправлено: 16.02.17 - 14:48
Комментарий проходит проверку.
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Гость
Жалобу оштрафованного за мелкое хулиганство заместителя начальника департамента юстиции рассматривает суд в Костанае,




Отправлено: 16.02.17 - 14:48
Комментарий проходит проверку.

Гость
Жалобу оштрафованного за мелкое хулиганство заместителя начальника департамента юстиции рассматривает суд в Костанае,




Отправлено: 16.02.17 - 14:48
Комментарий проходит проверку.
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