Алиса Re: Недавно им кричали «Горько!» #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2971

Регистрация: 21.06.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:33 Цитата: Ла-Коста:

но и вы молодняк не осуждайте.

А я вот с Лилей тут однозначно соглашусь! Замуж/жениться можно хоть каждый месяц, а вот венчание подразумевает - раз и на всю жизнь. И , на мой взгляд, это ОЧЕНЬ ответственный шаг. Не все до конца осознают данное действо. Я также не понимаю как можно за 3 месяца - бах и "готовы" венчаться.

Цитата: Ла-Коста:

может, венчание скрепит брак

Это глупо!!! Венчание это скрепка, не клей ПВА, не жидкие гвозди и т.д. Это таинство!!!! Это глубокое осознание своего поступка!!! Много лет живущие в браке не всегда готовы на это пойти, если до конца осознают его суть...