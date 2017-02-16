07Litra Re: Как долететь до Актюбинска а то мы не местные. #16





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Регистрация: 16.04.14 (Пользователи) Отправлено: - 14:20 Цитата: 74:

я как ветеран Афганской войны говорю вам,

может он начкаром в афгане был... у меня вот тоже "птички" лётные на петлицах были... на кой *уй тогда штурманА находятся в кокпитах... и чё делать экипажам сомолётов,и пр.морских корыт...