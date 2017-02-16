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≡ Как долететь до Актюбинска а то мы не местные.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Как долететь до Актюбинска а то мы не местные.
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27199
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.02.17 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Алматинской области Казахстана в буране заблудился военный вертолёт. Пилот посадил вертолёт на автотрассу и решил спросить дорогу у дальнобойщиков.Пилот военного вертолёта сел на трассу, чтобы спросить дорогу в Актюбинской области.
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§ 07Litra
Re: Как долететь до Актюбинска а то мы не местные.
07Litra


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Сообщений: 8937
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 16.02.17 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
Вертолет Ми-8МТ ВВС ВС РК выполнял учебно-боевую задачу, в ходе которой отрабатывал вопросы восстановления визуальной ориентировки, в том числе методом опроса.

сидит поморский чукча на берегу,курит трубку,созерцает игру тюленей в море.... всплывает американская субмарина,с мостика орут:
-чукча,в какой стороне америка?
-nord-ost-ost отвечает чукча...
-олрайт,кричат пиндосы в благодарность,и погружазся....
всплывает наша АПЛ... орут:
-чукча,тут были америкосы,куда пошли?
-курсом nord-ost-ost,отвечает чукча...
-ты мозги не *би.... покажи рукой-орут с мостика....
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§ 07Litra
Re: Как долететь до Актюбинска а то мы не местные.
07Litra


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Сообщений: 8937
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 16.02.17 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
я как ветеран Афганской войны говорю вам,

может он начкаром в афгане был... у меня вот тоже "птички" лётные на петлицах были... на кой *уй тогда штурманА находятся в кокпитах... и чё делать экипажам сомолётов,и пр.морских корыт...
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§ гуливер
Re: Как долететь до Актюбинска а то мы не местные.
гуливер


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Сообщений: 32
Регистрация: 04.09.13
Отправлено: 16.02.17 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Напомнило фильм"Песни над облаками","..здесь наши не пролетали?" Там Спартак Мишулин снимался,на днях пересмотрю это кино.
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§ 07Litra
Re: Как долететь до Актюбинска а то мы не местные.
07Litra


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Сообщений: 8937
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 16.02.17 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бала Бол:
Вообще нонсенс-казах в степи заблудился...

может орысы были... зашли на бреющем,на сопредельную территорию... проверяют, провоцируя ,ПротивоВоздушнуюОборону нашей сиздычности.... ну ачо? позавчера ТС,вчера крым,а завтра и Казакше болды сделают....
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