74 Re: Как долететь до Актюбинска а то мы не местные. #9





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3735

Регистрация: 06.09.11 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:58 Вот интересный коммент...

""я как ветеран Афганской войны говорю вам, я пол жизни провел в вертушках, и сейчас мне просто обидно за них, люди выполняли вводную командования, а тут такой "срач" развели, и выставили их клоунами, на самом деле такой опыт был еще в 60-70, ипо сей денб используется, были случаи когда не было ни карт, ни компасов, система выходила из строя, и пилоты вынуждены были садить вертолеты, и опрашивать мирных жителей, ну опять же, это вам не понять, прошу неадекватные комментария оставить при себе.""