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≡ Как долететь до Актюбинска а то мы не местные.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Как долететь до Актюбинска а то мы не местные.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27197
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.02.17 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Алматинской области Казахстана в буране заблудился военный вертолёт. Пилот посадил вертолёт на автотрассу и решил спросить дорогу у дальнобойщиков.Пилот военного вертолёта сел на трассу, чтобы спросить дорогу в Актюбинской области.
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* лимон
Re: Как долететь до Актюбинска а то мы не местные.
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 246
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 16.02.17 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
картинка *поражены вашей неудачей*
военный! вертолет! заблудился!
рядом с трассой сесть не судьба? теперь присядет по другому
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§ 74
Re: Как долететь до Актюбинска а то мы не местные.
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3735
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 16.02.17 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
может временной коллапс? Вчера как раз было 15 февраля, а 15 февраля 1989 года были выведены войска из Афганистана... Ну а чё? все может быть..
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* лимон
Re: Как долететь до Актюбинска а то мы не местные.
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 246
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 16.02.17 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ах вот оно чего, так было задумано, никого не накажут
http://www.zakon.kz/4844378-pilot-vertoleta-prizemlilsja-na-trassu.html
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Потомок Алдара-Косе
Re: Как долететь до Актюбинска а то мы не местные.




Отправлено: 16.02.17 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Армия,млин. Мда,позорище на весь мир. Впрочем,привыкли уже..

ent
Re: Как долететь до Актюбинска а то мы не местные.




Отправлено: 16.02.17 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вполне нормальная ситуация для военных! Тут мнение гражданских на последнем месте, как правило!

§ 74
Re: Как долететь до Актюбинска а то мы не местные.
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3735
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 16.02.17 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вертолет Ми-8МТ ВВС ВС РК выполнял учебно-боевую задачу, в ходе которой отрабатывал вопросы восстановления визуальной ориентировки, в том числе методом опроса. Экипаж произвел учебную посадку на автомобильную дорогу, уточнил местонахождение ближайших населенных пунктов, произвел взлет и завершил выполнение задачи", - говорится в сообщении.

Мимино отдыхает просто!
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НУР
Re: Как долететь до Актюбинска а то мы не местные.




Отправлено: 16.02.17 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:

ах вот оно чего, так было задумано, никого не накажут



Очередная бестолковая отмазка из той статьи. Один из вариантов подарок боевикам.

§ 74
Re: Как долететь до Актюбинска а то мы не местные.
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3735
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 16.02.17 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- В Какой стороне Актюбинск?
- Зюйд-Зюйд- Вест!
- Ты не умничай, ты пальцем покажи!


Из учебника по навигации:" И если Вам все же не удалось восстановить ориентировку, то необходимо применить последний способ (самый непопулярный) - "опрос местных жителей". Для этого необходимо выбрать посадочную площадку , произвести посадку и у местных жителей уточнить свое место.После восстановления ориентировки "опросом местных жителей" необходимо произвести взлет, выйти на линию заданного пути и с учетом светлого времени, остатка топлива и метеоусловий принять решение на продолжение полета по плану или возвращение на свою базу.
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§ 74
Re: Как долететь до Актюбинска а то мы не местные.
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3735
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 16.02.17 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот интересный коммент...
""я как ветеран Афганской войны говорю вам, я пол жизни провел в вертушках, и сейчас мне просто обидно за них, люди выполняли вводную командования, а тут такой "срач" развели, и выставили их клоунами, на самом деле такой опыт был еще в 60-70, ипо сей денб используется, были случаи когда не было ни карт, ни компасов, система выходила из строя, и пилоты вынуждены были садить вертолеты, и опрашивать мирных жителей, ну опять же, это вам не понять, прошу неадекватные комментария оставить при себе.""
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* Доктор СИЗО
Re: Как долететь до Актюбинска а то мы не местные.
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2414
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 16.02.17 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
74:
опрос местных жителей". Для этого необходимо выбрать посадочную площадку , произвести посадку и у местных жителей уточнить свое место.После восстановления ориентировки "опросом местных жителей"

-а если местными жителями окажутся до зубов вооруженные повстанцы или душмане.....вот смеху от будет.... озолотится кишлак.... вертолет продадут... и на пленных заработают.....))))))))))))) ;-) ;-) ;-) ;-)
товарищ афганец, вы случайно, не продавали свой вертолет душманам)))))
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* лимон
Re: Как долететь до Актюбинска а то мы не местные.
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 246
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 16.02.17 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ent:
вполне нормальная ситуация для военных!

раз военный, то он и "клал" на ПДД, так получается :-x
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Бала Бол
Re: Как долететь до Актюбинска а то мы не местные.




Отправлено: 16.02.17 - 12:13
Комментарий удален модератором.

Бала Бол
Re: Как долететь до Актюбинска а то мы не местные.




Отправлено: 16.02.17 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Потомок Алдара-Косе:
Армия,млин. Мда,позорище на весь мир. Впрочем,привыкли уже..

Вообще нонсенс-казах в степи заблудился...
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