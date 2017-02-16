Цитата: Бывалый:

Самозанятые - это не безработные.

Это занятые самостоятельно.

То есть сами себе организовавшие труд.

Нотариусы, адвокаты, ИП-шники и так далее.

Ааа! Понял!

Если самостоятельно занятие нашёл, значит-самозанятый!

А если "добрый дядя" за ручку привёл на работу, значит- несамозанятый!

Отсюда вывод. Все владельцы бизнесов и компаний-самозанятые. (Они же сами себе труд нашли.) А кому бизнес подарили, те -нет.

Сомнения только за чиновников. Тут закавыка! Теоретически, они самозанятые, потому что сами находят себе занятие. То инициативу какую придумают, то ходят, контролируют чтоб снег все убирали, то ещё чего!

Но ведь у них есть вышестоящие органы, которые им указявки спускают. Таксказать , тоже для них занятия находят.

Дааааа!

Это философский вопрос!