Моше Re: Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили #47





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4007

Регистрация: 29.03.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:14 УАЗ таблетку им купите, хай катаются, проходим, прост в обслуживании - починить топором на обочине можно. Зачем акимчикам захолустных и забытых районов такие машины? На случай чп есть, как верно сказали выше, дежурные службы. Вот зачем ему в отдаленный аул ехать, покрасоваться для отчетности или типа, аким аки супермен, спешит на помощь? Тщеславие и хвастовство.