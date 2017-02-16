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§ NG.kz
В Казахстан вторгнется терракотовая армия
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27197
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.02.17 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Министерстве культуры и спорта обещают жителям столицы и гостям международной выставки «ЭКСПО-2017» небывалую по размаху культурную программу. На 93 дня, пока будет идти выставка, чиновники запланировали 3,5 тысячи мероприятий – то есть почти по 40 событий в день.
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гость
Re: В Казахстан вторгнется терракотовая армия




Отправлено: 16.02.17 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И Дарига споёт?

Кобра
Re: В Казахстан вторгнется терракотовая армия




Отправлено: 16.02.17 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже культурная программа будет покруче самой выставки. Если, конечно, все получится. А почему нигде не упоминаются казахстанские исполнители? Один оркестр имени Курмангазы произвел бы фуррор и удивил всех, кто не знаком с казахской культурой.

§ Солнышко
Re: В Казахстан вторгнется терракотовая армия
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1023
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 16.02.17 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё это очень круто, конечно. Только вот как нам простым жителям Костаная на это все посмотреть? Отпроситься с работы - поехать в Астану - снять жилье, или поселиться в гостинице в высокий сезон - купить билеты на мероприятия - по сумме выйдет так же, как слетать в оперу в Питер или Москву. А по качеству - (все таки посещение самого театра с заявленными знаменитыми исполнителями,а не с выездной заменой) гораздо лучше.
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