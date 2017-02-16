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§ NG.kz
Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27197
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.02.17 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акиматы Сарыкольского и Денисовского районов Костанайской области замахнулись на покупку люксовых внедорожников стоимостью 21-23 млн. тенге. В госучреждениях считают, что элитные машины - самое то для езды по бесконечным грейдерам, а также на места случившихся в глубинке ЧС.
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Ruslan
Re: Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили




Отправлено: 16.02.17 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обнаглели совсем нас за баранов считают!!! Купить им всем уаз и ниву они в сто раз по проходимости лучше.

гость
Re: Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили




Отправлено: 16.02.17 - 12:10
Комментарий удален модератором.

§ Моше
Re: Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4007
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 16.02.17 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
УАЗ таблетку им купите, хай катаются, проходим, прост в обслуживании - починить топором на обочине можно. Зачем акимчикам захолустных и забытых районов такие машины? На случай чп есть, как верно сказали выше, дежурные службы. Вот зачем ему в отдаленный аул ехать, покрасоваться для отчетности или типа, аким аки супермен, спешит на помощь? Тщеславие и хвастовство.
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Читатель 1
Re: Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили




Отправлено: 16.02.17 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда, верный признак коллапса - отсутствие здравого смысла

гость
Re: Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили




Отправлено: 16.02.17 - 12:19
Комментарий удален модератором.
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