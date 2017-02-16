Цитата: kbkz1980:

3 месяца от знакомства до венчания.

Ещё друг друга толком не узнали,а пошли на такой ответственный шаг.Не понять мне это.

Вы серьезно предполагаете, что более длительный срок знакомства точно позволит не напороться на "не на того/не на ту"? Сколько случайных знакомств и/или коротких сроков знакомств приводят к стабильным бракам и сколько случаев противоположных я знаю. А сколько было случаев, когда родители "женили" - и все было прекрасно, и ни сколько не меньше, когда браки очччень быстро заканчивались, хотя, казалось бы, родители всегда точно знают, что нужно их чаду. Правильно молодые сделали, зато некого будет упрекать. Захотели - женились. Уж лучше так, чем эти "гражданские браки"....