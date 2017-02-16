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§ NG.kz
Недавно им кричали «Горько!»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27197
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.02.17 - 01:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пара № 5 - Кристина и Николай. Пара № 6 - Дарья и Альберт. Абсолютный победитель будет выбираться по итогам семи номеров.
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§ kbkz1980
Re: Недавно им кричали «Горько!»
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2189
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 16.02.17 - 01:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
3 месяца от знакомства до венчания.
Ещё друг друга толком не узнали,а пошли на такой ответственный шаг.Не понять мне это.
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§ Ла-Коста
Re: Недавно им кричали «Горько!»
Ла-Коста


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1320
Регистрация: 07.03.13
Отправлено: 16.02.17 - 08:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
3 месяца от знакомства до венчания.
Ещё друг друга толком не узнали,а пошли на такой ответственный шаг.Не понять мне это.

Вы серьезно предполагаете, что более длительный срок знакомства точно позволит не напороться на "не на того/не на ту"? Сколько случайных знакомств и/или коротких сроков знакомств приводят к стабильным бракам и сколько случаев противоположных я знаю. А сколько было случаев, когда родители "женили" - и все было прекрасно, и ни сколько не меньше, когда браки очччень быстро заканчивались, хотя, казалось бы, родители всегда точно знают, что нужно их чаду. Правильно молодые сделали, зато некого будет упрекать. Захотели - женились. Уж лучше так, чем эти "гражданские браки".... :-x
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§ Victor Yang
Re: Недавно им кричали «Горько!»
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7801
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 16.02.17 - 09:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Жумбактас (Гора Любви)

Это с каких пор слово "жумбак" переводится как "любовь"?
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§ kbkz1980
Re: Недавно им кричали «Горько!»
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2189
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 16.02.17 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ла-Коста:

Разуйте пучеглазки,я о венчании писала ,а не женитьбе.
Если для вас это одно и тоже, тогда без комментариев.
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Акапулька
Re: Недавно им кричали «Горько!»




Отправлено: 16.02.17 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Много примеров тому, когда знакомые много лет встречались, им потом тяжело привыкнуть к семейной жизни после стольких лет встреч.
Я со своим познакомилась в мае по интернету, общались. В сентябре он приехал из другого города, на третий день нашей встречи подарил мне кольцо и сделал предложение.
Живем вместе уже 7 лет, растим дочь, счастливы в браке.

§ Ла-Коста
Re: Недавно им кричали «Горько!»
Ла-Коста


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1320
Регистрация: 07.03.13
Отправлено: 16.02.17 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Разуйте пучеглазки,я о венчании писала ,а не женитьбе.
Если для вас это одно и тоже, тогда без комментариев.

А что ж так хамить-то? Венчание без регистрации не проводится, однозначно. хотят - на их усмотрение. лично я разницу между двумя такими событиями знаю. и в комментариях ваших по данному поводу не нуждаюсь. но и вы молодняк не осуждайте. неблагодарное это дело, осуждать! может, венчание скрепит брак, ответственности побольше будет. не дети же малые женятся, в конце концов!
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* Алиса
Re: Недавно им кричали «Горько!»
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2971
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 16.02.17 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ла-Коста:
но и вы молодняк не осуждайте.

А я вот с Лилей тут однозначно соглашусь! Замуж/жениться можно хоть каждый месяц, а вот венчание подразумевает - раз и на всю жизнь. И , на мой взгляд, это ОЧЕНЬ ответственный шаг. Не все до конца осознают данное действо. Я также не понимаю как можно за 3 месяца - бах и "готовы" венчаться. :-x
Цитата:
Ла-Коста:
может, венчание скрепит брак

Это глупо!!! Венчание это скрепка, не клей ПВА, не жидкие гвозди и т.д. Это таинство!!!! Это глубокое осознание своего поступка!!! Много лет живущие в браке не всегда готовы на это пойти, если до конца осознают его суть...
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