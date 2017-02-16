Хохол Re: «У нас своих «ле пенов» хватает» #9







Отправлено: - 11:59 Цитата: Валентин:

На заседании Думы депутат от оппозиционной партии в свою очередь что-то там ляпнул.

Совсем недавно ты сам тут выкладывал ляпы какого то неизвестного украинского националиста . Теперь когда ляпнуло из Думы РФ , у тебя позиция стала :"Да чё его слушать , он пошутил ".

Мне вообще непонятна политика РФ . Владеть миром , для того что б только владеть ? Ну допустим будут у неё ещё территории , и чё ? Появится грамотное и умное их использование ? Довести до ума уже имеющееся территории мозгов не хватает , хватает только на то что б мечтать об расширении .

Россия сама такими ляпами способствует тому , что русский язык теряет свой статус за её пределами и всё что напоминает о присутствии когда то России , усиленно и срочно стирается . Переименование сёл , улиц , городов в РК , тому пример . А мы все , у кого русский язык родной , этому заложники .