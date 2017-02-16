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Валентин:
Ляпнула какая-то безвестная певичка, что ей наплевать на Казахстан — буря негодования в соцсетях, задело за живое, зацепила за самое болезненное! Кому-то наплевать на Казахстан, как такое можно вытерпеть, в самом-то деле?!
На заседании Думы депутат от оппозиционной партии в свою очередь что-то там ляпнул.
Наш МИД пишет официальный протест, это я считаю, прекрасно.
Депутат этот - клоун, ни на что не влияет, и ничем не пользуется.
Начнем с того соотечествинники этих певичек и депутатов клоунов не менее резко реагируют на подобные замечания о своей стране. Это не только у нашей страны комплекс. А то что таких "Ле пенов" и у нас пруд пруди, мне в Алматы и в ФБ видно даже не вооруженным взглядом.