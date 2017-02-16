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§ NG.kz
«У нас своих «ле пенов» хватает»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27197
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.02.17 - 01:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавнее заявление одного из депутатов Госдумы РФ, что часть территории Казахстана - это «наши земли», и его предложение «эти земли вернуть» в социальных сетях вызвало бурную реакцию.
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112
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 16.02.17 - 01:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот и попали..
Как попала Украина..
Ожидать от союзника по ТС чего то нормально вообще не приходится..
Кстати я об этом и говорил, что когда с Украиной устаканится, возьмутся за других..

112
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 16.02.17 - 01:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Юрий БОНДАРЕНКО: - Этот случай считаю провокацией, и мн

И это говорит тов. Бондаренко?
И это после того что случилось, а главное что точно такие же слова звучали перед событиями на Украине?
Простая провокация?
А по моему тонкий и расчетливый вброс, пока что проверить реакцию союзника по таможенному Союзу..
Если союзник пропустит это мимо ушей, чтобы не обидеть другого, то другой потихоньку начнет впускать свой зеленый яд в форме зеленых человечеков..
Эх тов. Бондаренко, хочешь чтобы мы не были готовы ни к чему?

112
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 16.02.17 - 01:30
Комментарий удален модератором.

к счастью неабиль
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 16.02.17 - 09:17
Комментарий удален модератором.

§ Валентин
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5280
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 16.02.17 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня такое ощущение, что у всей страны - комплекс неполноценности, вот ей богу.

Ляпнула какая-то безвестная певичка, что ей наплевать на Казахстан — буря негодования в соцсетях, задело за живое, зацепила за самое болезненное! Кому-то наплевать на Казахстан, как такое можно вытерпеть, в самом-то деле?!

На заседании Думы депутат от оппозиционной партии в свою очередь что-то там ляпнул.
Наш МИД пишет официальный протест, это я считаю, прекрасно.
Депутат этот - клоун, ни на что не влияет, и ничем не пользуется.

Друзья, а вы хоть сами понимаете, интересно, как жалко и беспомощно это всё выглядит, а?
Профайл

Бывалый
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 16.02.17 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Депутат этот - клоун, ни на что не влияет, и ничем не пользуется.

Тех которые в Раде ляпали про мову, москалей и "геть" тоже поначалу считали клоунами.
А крымнаш бошку снес соседям капитально.
Они сейчас в режиме когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.

Я
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 16.02.17 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
как жалко и беспомощно это

Я хотел бы с вами согласиться, если б эти "говоруны" изрекали свои перлы тут и в глаза. Что б ответная реакция не заставляла себя ждать и была ощутима инициаторами, возможно даже физически

Ух ты!
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 16.02.17 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пардон, не на ту ветку вначале залез, но ничего же оскорбительного не было, или на этом сайте все, что не согласуется с оголтелой пропагандой соседей печатать недопустимо?. Липены запели, а правители РФ дали им разевать рот на фоне заявлений Трампа"Мы поладим с РФ", думая, что Крым проглотили навсегда и бесповоротно. А что они запоют после заявлений уже трамповского госдепа: "С РФ поладим, если она вернет Крым и навсегда оствавит в покое Украину и заявлений Пенатгона о существенной помощи ВС Украины? Скорее всего не запоют, в завоют, подождем

Хохол
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 16.02.17 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
На заседании Думы депутат от оппозиционной партии в свою очередь что-то там ляпнул.

Совсем недавно ты сам тут выкладывал ляпы какого то неизвестного украинского националиста . Теперь когда ляпнуло из Думы РФ , у тебя позиция стала :"Да чё его слушать , он пошутил ".
Мне вообще непонятна политика РФ . Владеть миром , для того что б только владеть ? Ну допустим будут у неё ещё территории , и чё ? Появится грамотное и умное их использование ? Довести до ума уже имеющееся территории мозгов не хватает , хватает только на то что б мечтать об расширении .
Россия сама такими ляпами способствует тому , что русский язык теряет свой статус за её пределами и всё что напоминает о присутствии когда то России , усиленно и срочно стирается . Переименование сёл , улиц , городов в РК , тому пример . А мы все , у кого русский язык родной , этому заложники .

Костанаец
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 16.02.17 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Ляпнула какая-то безвестная певичка, что ей наплевать на Казахстан — буря негодования в соцсетях, задело за живое, зацепила за самое болезненное! Кому-то наплевать на Казахстан, как такое можно вытерпеть, в самом-то деле?!

На заседании Думы депутат от оппозиционной партии в свою очередь что-то там ляпнул.
Наш МИД пишет официальный протест, это я считаю, прекрасно.
Депутат этот - клоун, ни на что не влияет, и ничем не пользуется.


Начнем с того соотечествинники этих певичек и депутатов клоунов не менее резко реагируют на подобные замечания о своей стране. Это не только у нашей страны комплекс. А то что таких "Ле пенов" и у нас пруд пруди, мне в Алматы и в ФБ видно даже не вооруженным взглядом.
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