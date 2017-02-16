/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27195
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.02.17 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акиматы Сарыкольского и Денисовского районов Костанайской области замахнулись на покупку люксовых внедорожников стоимостью 21-23 млн. тенге. В госучреждениях считают, что элитные машины - самое то для езды по бесконечным грейдерам, а также на места случившихся в глубинке ЧС.
Читать новость

§ Матвей Запупыркин
Re: Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили
Матвей Запупыркин


(Пользователи)
Сообщений: 105
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 16.02.17 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
одно большое ЧП..такие люди ( которые типа..не знают...детская болезнь..Левизны ) управляют районами!!! они ничего не знают..но..такие суммы, они знают куда потратить...бедный аким..машины у него нет...ай, не порядок...ай-яй-яй... :-o понты!!! выгнать за растраты!!.везде кризис..кризис..а у них нет кризиса...куда смотрит финполиция и прочие надзорные ограны?? 8-)
Профайл

§ Матвей Запупыркин
Re: Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили
Матвей Запупыркин


(Пользователи)
Сообщений: 105
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 16.02.17 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и никуда они не ездиют и не ездили..зачем?? во всех акиматах есть дежурные специалисты, к которым стекается вся информация с района...даже в выходные...управляет районом дистанционно!!.по телефону...для чего нужна машина?? да и пешочком ему полезно походить...наел "фотографию" :-o
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 96, из них зарегистрированных: 4 и гостей: 92
Зарегистрированные пользователи: Vasiliy, лимон, Виталий Ефименко, kbkz1980

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 249
Пользователей: 5
Всего: 254

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх