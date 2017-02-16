Валентин Re: «У нас своих «ле пенов» хватает» #5





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 5280

Регистрация: 23.12.06 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 10:29 У меня такое ощущение, что у всей страны - комплекс неполноценности, вот ей богу.



Ляпнула какая-то безвестная певичка, что ей наплевать на Казахстан — буря негодования в соцсетях, задело за живое, зацепила за самое болезненное! Кому-то наплевать на Казахстан, как такое можно вытерпеть, в самом-то деле?!



На заседании Думы депутат от оппозиционной партии в свою очередь что-то там ляпнул.

Наш МИД пишет официальный протест, это я считаю, прекрасно.

Депутат этот - клоун, ни на что не влияет, и ничем не пользуется.



Друзья, а вы хоть сами понимаете, интересно, как жалко и беспомощно это всё выглядит, а?