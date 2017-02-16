/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «У нас своих «ле пенов» хватает»		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
«У нас своих «ле пенов» хватает»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27195
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.02.17 - 01:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавнее заявление одного из депутатов Госдумы РФ, что часть территории Казахстана - это «наши земли», и его предложение «эти земли вернуть» в социальных сетях вызвало бурную реакцию.
Читать статью

112
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 16.02.17 - 01:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот и попали..
Как попала Украина..
Ожидать от союзника по ТС чего то нормально вообще не приходится..
Кстати я об этом и говорил, что когда с Украиной устаканится, возьмутся за других..

112
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 16.02.17 - 01:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Юрий БОНДАРЕНКО: - Этот случай считаю провокацией, и мн

И это говорит тов. Бондаренко?
И это после того что случилось, а главное что точно такие же слова звучали перед событиями на Украине?
Простая провокация?
А по моему тонкий и расчетливый вброс, пока что проверить реакцию союзника по таможенному Союзу..
Если союзник пропустит это мимо ушей, чтобы не обидеть другого, то другой потихоньку начнет впускать свой зеленый яд в форме зеленых человечеков..
Эх тов. Бондаренко, хочешь чтобы мы не были готовы ни к чему?

112
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 16.02.17 - 01:30
Комментарий удален модератором.

к счастью неабиль
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 16.02.17 - 09:17
Комментарий удален модератором.

* Валентин
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5280
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 16.02.17 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня такое ощущение, что у всей страны - комплекс неполноценности, вот ей богу.

Ляпнула какая-то безвестная певичка, что ей наплевать на Казахстан — буря негодования в соцсетях, задело за живое, зацепила за самое болезненное! Кому-то наплевать на Казахстан, как такое можно вытерпеть, в самом-то деле?!

На заседании Думы депутат от оппозиционной партии в свою очередь что-то там ляпнул.
Наш МИД пишет официальный протест, это я считаю, прекрасно.
Депутат этот - клоун, ни на что не влияет, и ничем не пользуется.

Друзья, а вы хоть сами понимаете, интересно, как жалко и беспомощно это всё выглядит, а?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 95, из них зарегистрированных: 4 и гостей: 91
Зарегистрированные пользователи: Vasiliy, лимон, Виталий Ефименко, kbkz1980

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 247
Пользователей: 5
Всего: 252

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх