Матвей Запупыркин Re: Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили #16





(Пользователи) Сообщений: 105

Регистрация: 26.03.16 (Пользователи) Отправлено: - 10:31 и никуда они не ездиют и не ездили..зачем?? во всех акиматах есть дежурные специалисты, к которым стекается вся информация с района...даже в выходные...управляет районом дистанционно!!.по телефону...для чего нужна машина?? да и пешочком ему полезно походить...наел "фотографию"