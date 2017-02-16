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§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: Уйти от самообмана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27195
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.02.17 - 09:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На Западе людьми, которые не вписываются в государственные и частные структуры, начали заниматься еще в 70-е годы 20-го века. В Казахстане эта категория безработных изначально барахталась со своими проблемами один на один.
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Бывалый
Re: Евгений ШИБАРШИН: Уйти от самообмана




Отправлено: 16.02.17 - 09:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самозанятые - это не безработные.
Это занятые самостоятельно.
То есть сами себе организовавшие труд.
Нотариусы, адвокаты, ИП-шники и так далее.

ujcnm
Re: Евгений ШИБАРШИН: Уйти от самообмана




Отправлено: 16.02.17 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Самозанятые - это не безработные.
Это занятые самостоятельно.


безработные- это которые лежат на диване и телик смотрят
версия ацтанинской простыни.

знаток
Re: Евгений ШИБАРШИН: Уйти от самообмана




Отправлено: 16.02.17 - 09:51
Комментарий удален модератором.

Далекий
Re: Евгений ШИБАРШИН: Уйти от самообмана




Отправлено: 16.02.17 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Канаде на январь приходится пик безработицы. В декабре спад производства, эдакое сезонное явление. Думаю оно связано и с праздниками декабрьскими и с окончанием контрактов. В январе все оживает. Новые проекты, новые контракты, и к февралю все опять приходит в норму.

гость
Re: Евгений ШИБАРШИН: Уйти от самообмана




Отправлено: 16.02.17 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Самозанятые - это не безработные.
Это занятые самостоятельно.
То есть сами себе организовавшие труд.
Нотариусы, адвокаты, ИП-шники и так далее.

Ааа! Понял!
Если самостоятельно занятие нашёл, значит-самозанятый!
А если "добрый дядя" за ручку привёл на работу, значит- несамозанятый!
Отсюда вывод. Все владельцы бизнесов и компаний-самозанятые. (Они же сами себе труд нашли.) А кому бизнес подарили, те -нет.
Сомнения только за чиновников. Тут закавыка! Теоретически, они самозанятые, потому что сами находят себе занятие. То инициативу какую придумают, то ходят, контролируют чтоб снег все убирали, то ещё чего!
Но ведь у них есть вышестоящие органы, которые им указявки спускают. Таксказать , тоже для них занятия находят.
Дааааа!
Это философский вопрос!

Далекий
Re: Евгений ШИБАРШИН: Уйти от самообмана




Отправлено: 16.02.17 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой смысл сравнивать уровень безработицы в странах с разной производительностью труда и разным уровнем оплаты. В Казахстане даже если работающее население составит 100% то все равно большая часть будет еле концы с концами сводить за минимальную зарплату.

Далекий
Re: Евгений ШИБАРШИН: Уйти от самообмана




Отправлено: 16.02.17 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы пишите Казахстан 4.9 а Канада 6.8. А почему бы не написать что в Канаде нянечка в детском садике получает минимум 1000$ в мес чистыми на руки после уплаты всех налогов.

местный
Re: Евгений ШИБАРШИН: Уйти от самообмана




Отправлено: 16.02.17 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Далекий:
А почему бы не написать что в Канаде нянечка в детском садике получает минимум 1000$ в мес чистыми на руки после уплаты всех налогов.


потому что в Канаде за ребеночка в садике родители платят минимум 400 долларов в месяц.
поэтому и у нянечки такая зарплата.
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