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§ NG.kz
Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27195
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.02.17 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акиматы Сарыкольского и Денисовского районов Костанайской области замахнулись на покупку люксовых внедорожников стоимостью 21-23 млн. тенге. В госучреждениях считают, что элитные машины - самое то для езды по бесконечным грейдерам, а также на места случившихся в глубинке ЧС.
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§ Сергей_я
Re: Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1857
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 16.02.17 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда. Эти их "внедорожники" могут максимум снег попугать в городе. Это ж просто паркетники. Пускай тогда Леху 570 возьмут за 40 лямов. Он же дороже, вообще наверно лучше трактора будет. :lol: :lol: :lol:

[Исправлено: Сергей_я, 16.02.2017 - 09:37]
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Саня
Re: Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили




Отправлено: 16.02.17 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не порядок... Нива еще раз нива

Жесть
Re: Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили




Отправлено: 16.02.17 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А не проще эти миллионы потратить на ремонт грейдера?

кросавчег
Re: Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили




Отправлено: 16.02.17 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
уаз патриот, 5 лямов, запчасти есть везде, пусть ездят, на 5 лет хватит

§ yudjin
Re: Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4407
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 16.02.17 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
замахнулись на покупку люксовых внедорожников

ХВАСТОстан, однако...
у меня знакомый агроном на УАЗ патриоте по всему бездорожью района передвигается... вроде не жалуется... и в 4 раза дешевле.
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гость
Re: Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили




Отправлено: 16.02.17 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну халыкбаю волю дай он в ролс ройс залезет не постесняется "ДОРОЖЕ-КАЧЕСТВЕННЕЕ" или твоя возражать?!

§ Доктор СИЗО
Re: Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2411
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 16.02.17 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Покупая внедорожник за 20 лямов, аким заранне расписывается в том что он не способен решить проблему бездорожья в своем районе....а кому, вообще, нужен такой беспомощный аким????
-раньше секретари райкомы ездили на обычной Волге и решали все вопросы..... а сейчас больных вывозят с поселков МЧСэсники....
-может эти 20 лямов отдать на зарплату бульдозеристам и грейдеристам, на приведение в порядок сельских дорог???
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* лимон
Re: Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 244
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 16.02.17 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
трэкол им купите, по заметенным трассам и бездорожью самое то
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§ Дантист
Re: Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 367
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 16.02.17 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А помню как-то лет несколько назад президент грозил пальчиком акимам, чтобы те покупали авто исключительно отечественной сборки. Все дружно соглашались, и тут же покупали престижные импортные тачки. А сколько выделено средств на ремонт дорог в этих районах интересно?
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...
Re: Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили




Отправлено: 16.02.17 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ужас, что творится! :-x :-o

...
Re: Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили




Отправлено: 16.02.17 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и ведь не стесняются даже!

Кайрат Нургалиев
Re: Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили




Отправлено: 16.02.17 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Унижения и психологические травмы перенесенные в детстве сполна восполняют придя на высокую должность. Таким не у власти быть, а в кабинете психотерапевта нужно лечить нервы.

Для бездорожья самая лучшая машина это УАЗ Патриот.

На остальные деньги купить технику по уборке снега.

* 74
Re: Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3730
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 16.02.17 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а "01" в курсе таких покупок?
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горсть
Re: Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили




Отправлено: 16.02.17 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы граждане аполитично рассуждете!
Какая шнива? Какой УАЗ патриот?
Пора отойти от совкого менталитета! Это только раньше директор или секретарь какой могли по полям на уазах мотаться.
А сейчас аким обязан иметь статус, символ таксказать уважения. А что является символом статуса? Джип. Желательно побольше и да, с номерами крутыми. Чтоб он ехал, а все издалека видели- вон аким едет. И уважали, дорогу уступали, взглядом провожали вслед. Типа- опять болезный в город на совещание помчался. Все о нас, недостойных, радеет, ночами не спит.
Да и вообще. Подедет к акимату. Все на джипах, а наш на шниве. Не стыдно? За своего?
Пусть уж как все будет. Чо выделятся, то?
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