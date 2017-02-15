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≡ МВД хочет увеличить до 11 млн. тенге штраф за неповиновение сотрудникам полиции		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
МВД хочет увеличить до 11 млн. тенге штраф за неповиновение сотрудникам полиции
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27195
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.02.17 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министерство внутренних дел предлагает значительно увеличить штрафы для казахстанцев за неповиновение сотрудникам полиции. Такая норма заложена в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования правоохранительной системы».
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вообще не понятненько
Re: МВД хочет увеличить до 11 млн. тенге штраф за неповиновение...




Отправлено: 15.02.17 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Они себе просто развязали руки, прикрывшись Союзом

ты не ответил какая зависимость таможенных правил и инициатива МВД по внутренней политике и независимость нашего мажилиса. Прыг-скок?

§ аргентина -ямайка
Re: МВД хочет увеличить до 11 млн. тенге штраф за неповиновение...
аргентина -ямайка


(Пользователи)
Сообщений: 173
Регистрация: 01.08.16
Отправлено: 15.02.17 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

Драгоценный ты наш! Ты отстал от жизни! В репертуаре этого театра абсурда репетируется уже совсем другая опера!

Так сосуды сообщающиеся . Шухер везде будет .
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112
Re: МВД хочет увеличить до 11 млн. тенге штраф за неповиновение...




Отправлено: 16.02.17 - 01:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
вообще не понятненько:
ты не ответил какая зависимо

Кому?
Ты ничего и не спрашивал вообще то..
Почему я это должен ответить тебе?

1917
Re: МВД хочет увеличить до 11 млн. тенге штраф за неповиновение...




Отправлено: 16.02.17 - 07:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Попался полицейский на взятке- 10 000 МРП, его начальнику 50 000 МРП, ну а министру 1 000 000 МРП. Вот тогда будет жесткий отбор в полицию, а не по звонкам.

глас народа
Re: МВД хочет увеличить до 11 млн. тенге штраф за неповиновение...




Отправлено: 16.02.17 - 07:50
Комментарий удален модератором.

* 74
Re: МВД хочет увеличить до 11 млн. тенге штраф за неповиновение...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3730
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 16.02.17 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
насилием, не опасным для жизни или здоровья, понимаются побои или совершение иных насильственных действий, связанных с причинением потерпевшему физической боли либо с ограничением его свободы (связывание рук, применение наручников, оставление в закрытом помещении и др.)
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