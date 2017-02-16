74 Re: Как долететь до Актюбинска а то мы не местные. #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3730

Регистрация: 06.09.11 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:19 может временной коллапс? Вчера как раз было 15 февраля, а 15 февраля 1989 года были выведены войска из Афганистана... Ну а чё? все может быть..