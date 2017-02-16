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≡ Как долететь до Актюбинска а то мы не местные.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Как долететь до Актюбинска а то мы не местные.
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27195
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.02.17 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Алматинской области Казахстана в буране заблудился военный вертолёт. Пилот посадил вертолёт на автотрассу и решил спросить дорогу у дальнобойщиков.Пилот военного вертолёта сел на трассу, чтобы спросить дорогу в Актюбинской области.
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* лимон
Re: Как долететь до Актюбинска а то мы не местные.
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 244
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 16.02.17 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
картинка *поражены вашей неудачей*
военный! вертолет! заблудился!
рядом с трассой сесть не судьба? теперь присядет по другому
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* 74
Re: Как долететь до Актюбинска а то мы не местные.
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3730
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 16.02.17 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
может временной коллапс? Вчера как раз было 15 февраля, а 15 февраля 1989 года были выведены войска из Афганистана... Ну а чё? все может быть..
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* лимон
Re: Как долететь до Актюбинска а то мы не местные.
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 244
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 16.02.17 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ах вот оно чего, так было задумано, никого не накажут
http://www.zakon.kz/4844378-pilot-vertoleta-prizemlilsja-na-trassu.html
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