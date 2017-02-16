Вы граждане аполитично рассуждете!

Какая шнива? Какой УАЗ патриот?

Пора отойти от совкого менталитета! Это только раньше директор или секретарь какой могли по полям на уазах мотаться.

А сейчас аким обязан иметь статус, символ таксказать уважения. А что является символом статуса? Джип. Желательно побольше и да, с номерами крутыми. Чтоб он ехал, а все издалека видели- вон аким едет. И уважали, дорогу уступали, взглядом провожали вслед. Типа- опять болезный в город на совещание помчался. Все о нас, недостойных, радеет, ночами не спит.

Да и вообще. Подедет к акимату. Все на джипах, а наш на шниве. Не стыдно? За своего?

Пусть уж как все будет. Чо выделятся, то?