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≡ «Грация и Сила!». Участница № 22 - Ангелина РУДЕНКО		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Грация и Сила!». Участница № 22 - Ангелина РУДЕНКО
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27188
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.02.17 - 00:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я занимаюсь в тренажерном зале, в который начала ходить с 15 лет. Занимаюсь в основном, конечно, на различных тренажерах, но штанга постепенно превращается в непременный атрибут моих тренировок. Мне это нравится. Хотя тренажеры - это мое хобби, занимаюсь просто для поддержания формы, а более профессионально - танцами.
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§ kbkz1980
Re: «Грация и Сила!». Участница № 22 - Ангелина РУДЕНКО
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2186
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 16.02.17 - 00:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вспомнила мультфильм ,,Крылья,ноги,хвосты,,

Видимо здесь вся сила в ногах :lol:
Тату просто жуть :-x


[Исправлено: kbkz1980, 16.02.2017 - 00:59]
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