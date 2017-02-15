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≡ МВД хочет увеличить до 11 млн. тенге штраф за неповиновение сотрудникам полиции		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
МВД хочет увеличить до 11 млн. тенге штраф за неповиновение сотрудникам полиции
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27188
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.02.17 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министерство внутренних дел предлагает значительно увеличить штрафы для казахстанцев за неповиновение сотрудникам полиции. Такая норма заложена в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования правоохранительной системы».
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вообще не понятненько
Re: МВД хочет увеличить до 11 млн. тенге штраф за неповиновение...




Отправлено: 15.02.17 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Они себе просто развязали руки, прикрывшись Союзом

ты не ответил какая зависимость таможенных правил и инициатива МВД по внутренней политике и независимость нашего мажилиса. Прыг-скок?

§ аргентина -ямайка
Re: МВД хочет увеличить до 11 млн. тенге штраф за неповиновение...
аргентина -ямайка


(Пользователи)
Сообщений: 173
Регистрация: 01.08.16
Отправлено: 15.02.17 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

Драгоценный ты наш! Ты отстал от жизни! В репертуаре этого театра абсурда репетируется уже совсем другая опера!

Так сосуды сообщающиеся . Шухер везде будет .
Профайл

Гость
МВД хочет увеличить до 11 млн. тенге штраф за неповиновение сотрудникам полиции




Отправлено: 16.02.17 - 01:33
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