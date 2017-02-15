Цитата: 112:

Гнать то не надо..

Они себе просто развязали руки, прикрывшись Союзом

ты удивишься, но это ты гонишь у нас на форуме как клиент из Затоболовки. Каким образом в МВД и мажилисе прикрываются Союзом? Объясни по-человечески, по простому на фактах, а не на вымыслах и влажных фантазиях, оправдывающих твое нежелание смотреть происходящему в глаза. В США полисмены например сразу стреляют табельным при минимальных для них мнимых или возможных угрозах - будь ты инвалид, негр, старик, подросток, и что-то мы не слышим от тебя их порицания или обоснования "это все из-за NAFTA". Государство несовершенно и постоянно должно меняться под новыми вызовами и угрозами, а вопрос заключается в инструментах и мере этих инструментов во внутренней политике, и оценочная неадекватность в головах одних вовсе не имеет зависимость от таможенных правил провоза грузов и людей с соседними государствами. Попробуй написать полновесную статью в РБК с обоснованием и этой проблемы из-за ТС. ))))