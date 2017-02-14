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Доцент:
А что касается вашей вышеназванной деятельности, то" на кого выучился, тем и оказался востребованным", тем более, в условиях современной рыночной экономики. Так что, кому " работать головой , а кому остаётся грызть свои удила"!
Тогда когда в следующий раз ты опять начнёшь ныть по поводу разрушенных деревень , вспомни о своих словах . Потому как сейчас все поголовно стали учёными и с высшим образованием . И в условиях современной рыночной экономии , дураков больше нет что б работать в деревне с утра до вечера . Уехали все добровольно с сел и деревень , потому как все хотят "работать головой " а не руками . А ты здесь ноешь постоянно , обвиняя в этом государство .