112 Re: За взятку в 3 миллиона тенге задержан сотрудник ДГД... #15







Отправлено: - 19:34 Да и нет у тебя друзей СТОшников, которые в нулевых открылись..

Мойщиков, ресторанщиков..

Всю сыеру услуг они крышуют, а ты чо думал?

В Медео нажрались на халяву так, что хозян побежал и начал искать другую крышу..

А эту с позором уволили..

Типа за дверь..

За халяву, вот за что..

Везде есть свой полицейский, который пользуется.

Повторюсь, у тех кто открывался до 10го года в основном.

Я от своих тоже недавно отказался, года два уже..и то уже два раза остановили, сделали подставы под меня..

4 тысяче отдал одним, я то знаю что подстава, все свои же..

А ну их, я практически уже не нарушаю..