Денис Re: Срочно жизненно необходимо купить акимату Денисовского... #47







Отправлено: - 18:39 Бывалому,анониму и прочим боящимся называть свои реальные имена: а вы в жизни тоже также разговариваете,скрываетесь и игнраетесь в партизанов?))Почему не писать свои настоящие имена? Все равно ваши пинги ,айпинги окому надо отследят, вынут душу у компа и вернут вам ваши имена данные при рождении?