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§ NG.kz
Интересные покупки на сайте госзакупок
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27188
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.02.17 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Попытавшись неоднократно и безуспешно найти на сайте госзакупок обхявления про денисовские авто за 23 млн.тг. наткнулся на интересные покупки квартир в Кустанае исчисляемые десятками млн.тг.
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§ Застройщик
Re: Интересные покупки на сайте госзакупок
Застройщик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 68
Регистрация: 05.10.10
Отправлено: 15.02.17 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
Даже предположить,что квартиры покупались в строительстве для социальников,то тогда получается.тчо дом строился за бюджет и опять за бюджет берут квартиры нуждающимся??? что-то не выходит. и почему за бюджетные должны браться квартиры и кому??? почему 2-хкомнатные за 9 млн.тг???

С квартирами все наоборот понятно, квартиры приобретаются скорее всего, как ведомственные, ведь специалистов приглашают из разных уголков страны и не только страны, им создаются условия труда и проживания комфортные, это на мой взгляд правильно. А ценник как раз совпадает, 2х ком. около 60 кв. м. или чуть больше, берут в строящемся доме, цена квадрата около 150 тысяч. Судя по результатам тендера выиграла частная компания застройщик, они как известно возводят дома и не по гос. программам, а за свои средства.

[Исправлено: Застройщик, 15.02.2017 - 11:54]

[Исправлено: Застройщик, 15.02.2017 - 11:54]

[Исправлено: Застройщик, 15.02.2017 - 11:55]
Профайл

Денис
Re: Интересные покупки на сайте госзакупок




Отправлено: 15.02.17 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, вот, хотелось бы услышать официальный ответ ,покупающих жилье. мол,там и там и для этого. а то все предположения.

Денис
Re: Интересные покупки на сайте госзакупок




Отправлено: 15.02.17 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пусть эти вопросы зададут десятилетиями стоящие в очередях дети-сироты.

Бывалый
Re: Интересные покупки на сайте госзакупок




Отправлено: 15.02.17 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
а тут еще ошибешься в букве,не там точку поставишь и кирдык. Очень не дружелюбный интерфейс

А почему надо быть дружелюбным к тем, кто даже не удосуживается правильно набирать наименования искомого?

Бывалый
Re: Интересные покупки на сайте госзакупок




Отправлено: 15.02.17 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
Пусть эти вопросы зададут десятилетиями стоящие в очередях дети-сироты.

Тебя так же будут волновать дети-сироты, когда у тебя обнаружат рак, а лечить тебя будет некому?
Или ты думаешь что дети-сироты тебя будут лечить?
Онкодиспансер, если что, ежегодно 5-6 тысяч больных раком пролечивает, из них 2 тыс - оперирует.
Из пролеченных - 60% живут 5 и более лет и считаются полностью излеченными.
Как ты думаешь (если умеешь), что важнее - спасение ежегодно 3-3,5 тысяч жизней, или квартиры 3-м .. 4-м сиротам?
Думать бы сначала научился, а потом учить других как и на что надо тратить деньги.

Денис
Re: Интересные покупки на сайте госзакупок




Отправлено: 15.02.17 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а потому, что набираешь ты в строке поиска в любом браузере латиницей,а тебе ,раз и предлагают кучу вариантов на случай ошибки шрифта,ну, или не надо вникать * или & нажать в конце слова,чтобы нашлось все вместе или в отдельности. Ну, как это называют продвинутые пользователи "недружелюбный интефейс".Должна быть на общественном сайте защита от дурака,чтобы каждый селянин мог разобраться что и куда тыкать. а не ходить по ссылкам бесконечным.

Бывалый
Re: Интересные покупки на сайте госзакупок




Отправлено: 15.02.17 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
а потому, что набираешь ты в строке поиска в любом браузере латиницей,а тебе ,раз и предлагают кучу вариантов на случай ошибки шрифта,

А иероглифами набирать не пробовал?
Может тоже чего нибудь тебе браузер предложит.
Ну если тебе прикольно набирать что попало и смотреть что из этого получается.
Цитата:
Денис:
чтобы каждый селянин мог разобраться что и куда тыкать

Каждый должен заниматься своим делом.
Селянин - жить в селе и заниматься сельским хозяйством, а не лезть со своим рылом в калашный ряд.
Может ты еще желаешь космическими ракетами поуправлять, а?
Ну прям сразу из села рванув в ЦУП.

БЗТ
Re: Интересные покупки на сайте госзакупок




Отправлено: 15.02.17 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
услышать официальный ответ ,покупающих жилье. мол,там и там и для этого. а то все предположения.
Для это сначала должно хватить ума у интересующегося, сделать официальный запрос в онкодиспансер.

Денис
Re: Интересные покупки на сайте госзакупок




Отправлено: 15.02.17 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А у меня к онкодиспансеру отдельные вопросы, вот,оне так и не сообщили,что было такого у родственника, что он после их химиотерапии на всякий случай скончался.

Бывалый
Re: Интересные покупки на сайте госзакупок




Отправлено: 15.02.17 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
оне так и не сообщили,что было такого у родственника, что он после их химиотерапии на всякий случай скончался.

А ты даже не догадываешься что у него за болезнь была, если его направили лечиться в онкодиспансер и назначили химию?
Да-а-а.
Таких трудных пациентов в этой форумной больничке еще не было.

пациент
Re: Интересные покупки на сайте госзакупок




Отправлено: 15.02.17 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Врачи из онкоцентра разбежались от такого руководителя. Теперь он квартирами хочет заманить. А какой онкоцентр был! Лучший в республике!У них склоки ,а страдают больные.

врач
Re: Интересные покупки на сайте госзакупок




Отправлено: 15.02.17 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эй, а как врачей по другому удержать? Хотите чтобы они все в Астану или Челябинск сбежали?

Аноним
Re: Интересные покупки на сайте госзакупок




Отправлено: 15.02.17 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
ну, или не надо вникать * или & нажать в конце слова,чтобы нашлось все вместе

когда 2 высших получал - УЖЕ не вникал, по ходу.
Цитата:
Денис:
Должна быть на общественном сайте защита от дурака

на всех денисков защит не наставишься...
Цитата:
Денис:
Кто будет голову ломать,чтобы нажать на енто и пойти туда-то

можете не ломать и не нажимать - остается третье действие
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