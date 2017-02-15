Цитата: Денис:

а потому, что набираешь ты в строке поиска в любом браузере латиницей,а тебе ,раз и предлагают кучу вариантов на случай ошибки шрифта,

А иероглифами набирать не пробовал?

Может тоже чего нибудь тебе браузер предложит.

Ну если тебе прикольно набирать что попало и смотреть что из этого получается.

Цитата: Денис:

чтобы каждый селянин мог разобраться что и куда тыкать

Каждый должен заниматься своим делом.

Селянин - жить в селе и заниматься сельским хозяйством, а не лезть со своим рылом в калашный ряд.

Может ты еще желаешь космическими ракетами поуправлять, а?

Ну прям сразу из села рванув в ЦУП.