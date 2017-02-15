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≡ «Я опозорил честь мундира», - очередной фигурант дела о наркомафии попросил не лишать его свободы		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Я опозорил честь мундира», - очередной фигурант дела о наркомафии попросил не лишать его свободы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27183
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.02.17 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Амир ТУЛКЕНОВ, бывший оперуполномоченный отдела по раскрытию имущественных преступлений ОКП УВД Костаная, признал, что брал у членов преступной группы и деньги, и героин. Но, по его словам, работать без героина в этом отделе было невозможно.
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Маке Саке.
Re: «Я опозорил честь мундира», - очередной фигурант дела о...




Отправлено: 15.02.17 - 15:33
Комментарий удален модератором.

§ сайлау курманов
Re: «Я опозорил честь мундира», - очередной фигурант дела о...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1683
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 15.02.17 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вообще не мешало бы заслушать что руководство этих самых пацанов думает обо всем этом ....
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101
Re: «Я опозорил честь мундира», - очередной фигурант дела о...




Отправлено: 15.02.17 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если речь идет об уголовных делах, то по старому УПК отказные по нарко материалам за откаты и др. лепили на право и налево. Но отказные дела должен прокурор не реже одного раза в месяц проверить законность отказа. А причем здесь опер? Кому он чешет! УПК читайте. У него вообще другие дела! Может сидел на не раскрытых делах? Здесь тоже вопросов много. Как правило по не раскрытым отписка и все. Имеется ввиду справку накатал и все! Хитер пацан! Но судья УПК хорошо знает! Проверить бы эти не раскрытые дела и отказные по старому УПК если сроки давности не истекли. Опера считают себя крутыми, но куда вы без УПК...

Денис
Re: «Я опозорил честь мундира», - очередной фигурант дела о...




Отправлено: 15.02.17 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нормальный пасан, и футболка у него напоминающий канабис)) типа спортсмен и с канабисом связанный. однозначно отпустить его)

§ Серый волк
Re: «Я опозорил честь мундира», - очередной фигурант дела о...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8602
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 15.02.17 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Парень всё честно сказал выше в статье: работаешь с наркозависимыми - вынужден вербовать информаторов.
Им нужно платить, и требуют они наркотики, а не деньги в первую очередь.

А ещё за покушать нуно деньги платить! Хотя кто вас знает, может быть в местных обжорках принадлежащим разным акимам уже и порошком расплачиваться можно!

В общем, если видите грустного полицейского, траурно глядящего на обжорку, сразу достаньте свой бумажник и положите его так, чтоб торчал из кармана.
У вас его тут-же позаимствует ради святого дела наркозависимый и немедленно отнесёт на ЯМУ!
С ЯМЫ драгоценные Ой-нане-нане тут же позвонят полицейскому, полицейский получит денежку на обед и волшебный порошок для раскрытия преступлений!
Пообедав и с порошком в кармане полицейский сразу же станет радостным и очень раскрываемым!
Тут же позвонит своему информатору и ваша кража будет немедленно раскрыта!
Иначе это висяк! А висяк это нехоросё!
:lol:
Ура! Ура! Ура!! и все счастливы!
Цитата:
Валентин:
И твой начальник это знает лучше тебя.

Цитата:
Денис:
интересная мораль сей басни получается. слуга борющийся с наркобизнесом, берет взятки,делаясь лояльным к дилерам, подкупает наркоманов с целью раскрытия правонарушений,ну, или других коварных дел. тем,самым способствует продолжению торговли наркотой для новых и обеспеченных граждан, а со старыми можно беседовать и использовать для своей службы в качестве информаторов.

Денис! Вы хотите чтоб насяльник был недоволен? ;-)
Чтоб полицейский весь истёк слюной остолбенев у обжорки ахмеджановых?
Чтоб драгоценное Ой-Нане-Нане одев цыганские грязные юбки собирало милостыню у вокзала и приставала с гаданиями?
Чтоб наш дрг валентин не смог обладать радостью сообщить на форуме о чудесной находке его бумажника и выразить восхисения всем насяльникам?
Да вы батенька просто злодей и покушаетесь на систему!
А кроме того людёв на голод обрекаете и всех прочих на лишения!

Это же какой кошмар начнётся!
Насяльник не получит палку и мзду от полицейского!
Возможно насяльник даже сделает попентрахен полицейскому, устный или письменный и пообещает его отправить в Аулиеколь.
Полицейский придёт осень-осень голодный, отпопентрахенный и недееспособный и от него уйдет жена!
Скажет я тебе готовить не собираюсь, я не для того за полицейского вышла, чтоб у плиты весь день стоять! Иди бомж-пакет себе купи если ничего нет!

Полисейский пойдет брать бомж-пакет! Многочисленные бичи увидев его с бомж-пакетом примут за своего и станут информаторами по бачкам и помойкам + наградят его несметным колчичеством блох, вшей и прочей живности!

Полисейский заразит насяльника!
Насяльник заразит окима!
Оким заразит обжорки и жральни!
Там заразится Дора Голодная, а одна из жрален вообще размещена под кабинетом редактора газеты Мухосранские новости! (плакали все бюджетники)
А потом оким сядет в блохастую жоповозку за 23 лимона, поедет в Ацтану и заразит.... ОЙ!
;-)
Даже страшно сказать на какой вы скандал страну обрекаете в предверии ЭКСПО.
Представляете на Владимира Владимировича и Трампа парамповича блохи прыгать начнут!
Они же так не договорятся и миру конец! :lol:
:lol: :lol: :lol:
И во всём будете виноваты именно вы! Цитата:

И Валентин это знает лучше тебя.

:lol:

[Исправлено: Серый волк, 15.02.2017 - 15:26]
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Сеня
Re: «Я опозорил честь мундира», - очередной фигурант дела о...




Отправлено: 15.02.17 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
ебольшой штраф и амнистия думаю больше чем достаточно..

И дочку принудительно на наркоту подсадить?

Денис
Re: «Я опозорил честь мундира», - очередной фигурант дела о...




Отправлено: 15.02.17 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
уржешься) надо в журнальчик ,какой-нить оформить)

§ bgb
Re: «Я опозорил честь мундира», - очередной фигурант дела о...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3301
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 15.02.17 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
азат:
Все осталось как было, наркоманы за дозу сдадут любого. Так было, есть и будет.

так за дозу можно любого оклеветать..
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Честь Мундира
Re: «Я опозорил честь мундира», - очередной фигурант дела о...




Отправлено: 15.02.17 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
так за дозу можно любого оклеветать..

Так вы хотите сказать, все эти раскрытия липовые и сидят по ним наркозависимые?

Вы меня оклеветали!

§ шолом рубашкин
Re: «Я опозорил честь мундира», - очередной фигурант дела о...
шолом рубашкин


(Пользователи)
Сообщений: 1055
Регистрация: 11.01.13
Отправлено: 15.02.17 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мозгов не было по иному работать, вот и брал бабки и наркоту. Плохому танцору.... Сажать нужно и за тупость и за преступления.
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шанхай уральская
Re: «Я опозорил честь мундира», - очередной фигурант дела о...




Отправлено: 15.02.17 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но, по его словам, работать без героина в этом отделе было практически невозможно.А я освободил его!!!!Это у Шерлока Холмса дедуктивный метод.А его методику как назвать героиноинформационный метод.Наверно это в криминалистике закрытый метод работы и от нас скрывают прав.органы Не он хотел внедрить новую методику а его не поняли или он и его коллеги скорее всего хотели сделать переворот в мировой криминалистике......а там и докторскую можно было защитить.... жалко мальчишек не дали им развернуться ....

архимед
Re: «Я опозорил честь мундира», - очередной фигурант дела о...




Отправлено: 15.02.17 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это маленький винтик в системе МВД! Скорее всего, этим молодым операм дают команды их руководители: от мала до велика, типа выявляемость наркоманов любым путем! Поэтому необходимо прокурорам заняться этим: кто заставляет эту молодежь совершать преступления ради "позитивной выявляемости наркоманов и распространителей"! Отсюда и коррупция, и отмазки в виде взяток, сауны, бани, обеды! Служба внутренней безопасности не работает с руководством, потому что "жить хочет" и выслугу получить! Поэтому "ловят" пескариков, сазанов, сомов для статистики! КНБ не проявляет инициативы, антикоррупционники и прокуратура тоже! Отсюда и результаты! Весь молодняк пошел по этапу, а где старики? Поэтому народу не безразлично, потому что нужно искоренять причину "этой преступности в рядах правоохранительных органов" путем выявления тех, кто провоцирует молодняк на совершение тяжких преступлений ради статистики! Для раскрытия преступлений нуже талант, в не высшее образование для совершения тяжких преступлений!
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