









Отправлено: - 22:48 Неужели Министр МВД против власти и народа пошел под видом защиты сотрудников, которые занимаются беспределом: выбивают показания, подкладывают наркоту в карманы, "крышуют" распространителей наркоты, берут у распространителей наркоту, а потом для получения сведений о новых наркоманах распространяют (дают) наркоту, втягивают в употребление наркоты новеньких стукачей, берут взятки, живут почти на халяву: заправка бензином служебных, своих авто, обеды, бани, сауны! И все эти безобразия делаются на виду у народа, который только, только начинает понимать, что пора что-то делать иначе будет еще хуже! Видимо не надо было осужденным и уволенным из органов МВД сначала создавать условия для совершения преступления, а потом самим совершать тяжкие преступления, чтобы потом не просить Парламент ввести наказание 11 лимонов! Может им лучше просить у власти смертную казнь отменить или самим исправиться! Нигматуллин прав, он дает понять, что народ уже не тот, что раньше был, уже прошло время ужесточения, и не нужно "раскачивать лодку, в которой они сидят"! Неужели в Парламенте не поняли, что каждое Министерство давное через этот законодательный орган проталкивают свои "идеи и проекты" с одной целью: держать в страхе народ, чтобы чужие боялись!