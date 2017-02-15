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≡ МВД хочет увеличить до 11 млн. тенге штраф за неповиновение сотрудникам полиции		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
МВД хочет увеличить до 11 млн. тенге штраф за неповиновение сотрудникам полиции
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27183
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.02.17 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министерство внутренних дел предлагает значительно увеличить штрафы для казахстанцев за неповиновение сотрудникам полиции. Такая норма заложена в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования правоохранительной системы».
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§ сайлау курманов
Re: МВД хочет увеличить до 11 млн. тенге штраф за неповиновение...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1683
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 15.02.17 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пришли проверить прописку , если не открыли , значит могут вменить неповиновение , наградить штрафом , следом могут и квартиру хапнуть . В девяностых жуликоватые квартирные риэлтеры о таких законах могли только мечтать....
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Читатель 1
Re: МВД хочет увеличить до 11 млн. тенге штраф за неповиновение...




Отправлено: 15.02.17 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Последнее время слышим только одно : штрафы, штрафы, штрафы.....

гость
Re: МВД хочет увеличить до 11 млн. тенге штраф за неповиновение...




Отправлено: 15.02.17 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

МВД хочет увеличить до 11 млн. тенге

По ходу у государства совсем денег не осталось.

112
Re: МВД хочет увеличить до 11 млн. тенге штраф за неповиновение...




Отправлено: 15.02.17 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полицию превращают потихоньку в вора, который тащит бабло..
Таможенный союз во всей красе..
Если косо посмотрел на него, это теперь 5 миллионов заплати?

§ Серый волк
Re: МВД хочет увеличить до 11 млн. тенге штраф за неповиновение...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8602
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 15.02.17 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Полицию превращают потихоньку в вора, который тащит бабло..
Таможенный союз во всей красе..

Драгоценный ты наш! Ты отстал от жизни! В репертуаре этого театра абсурда репетируется уже совсем другая опера!
Профайл

§ Валентин
Re: МВД хочет увеличить до 11 млн. тенге штраф за неповиновение...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5278
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 15.02.17 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А это видимо подтягивается нормативно-правовая база к будущим проявлениям народного недовольства. Готовимся заранее, судя по всему.

Похоже, будет весело, ждём практику правоприменения.
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ммм
Re: МВД хочет увеличить до 11 млн. тенге штраф за неповиновение...




Отправлено: 15.02.17 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Цитата:

МВД хочет увеличить до 11 млн. тенге

По ходу у государства совсем денег не осталось.

Штрафная экономика в государстве!

§ КГСПС
Re: МВД хочет увеличить до 11 млн. тенге штраф за неповиновение...
КГСПС


(Пользователи)
Сообщений: 43
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 15.02.17 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раньше говорили моя милиция меня бережет, теперь мою полицию от меня берегут :-) Похоже, точно, страхуются перед шухером.
Профайл

§ 07Litra
Re: МВД хочет увеличить до 11 млн. тенге штраф за неповиновение...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8931
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 15.02.17 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ммм:
Штрафная экономика в государстве!

если бы... это скорее Барак Усиленного Режима (БУР) в зоне KZ....
Профайл

не понятненько
Re: МВД хочет увеличить до 11 млн. тенге штраф за неповиновение...




Отправлено: 15.02.17 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Таможенный союз во всей красе..

пургомет, а причем тут таможенные правила и НАШ министр МВД и НАШ же мажилис? Неужели они уже не "наши" с твоего легкого языка? Легко же ты сбрасываешь с себя свои, то есть наши казахстанские, проблемы и неудачи. Тебе сына не воспитать, кыпшак, по ходу.
п.с. По сути пока МВД не обзаведется средствами индивидуальной видеозаписи для каждого сотрудника, данная инициатива это кладезь для коррупции и превращения в оборотней сотрудников с нечистыми мыслями.

!!!!!!
Re: МВД хочет увеличить до 11 млн. тенге штраф за неповиновение...




Отправлено: 15.02.17 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Барак Усиленного Режима (БУР) в зоне KZ....
Профайл****это называется закручиваем гаек. Причина- СЛАБОСТЬ и несостоятельность недо- государства под названием Мамбетия.

112
Re: МВД хочет увеличить до 11 млн. тенге штраф за неповиновение...




Отправлено: 15.02.17 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
не понятненько:
причем тут таможенные правила и НАШ министр МВД и НАШ же мажилис? Неуже

Гнать то не надо..
Они себе просто развязали руки, прикрывшись Союзом и сейчас делают все чтобы народишко молчал..
И сделают все..
Раньше такое было в принципе невозможно.
Сегодня союзная армия выдрессировывается на подавление народного волеизъявления.
Так панимать ты?

архимед
Re: МВД хочет увеличить до 11 млн. тенге штраф за неповиновение...




Отправлено: 15.02.17 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неужели Министр МВД против власти и народа пошел под видом защиты сотрудников, которые занимаются беспределом: выбивают показания, подкладывают наркоту в карманы, "крышуют" распространителей наркоты, берут у распространителей наркоту, а потом для получения сведений о новых наркоманах распространяют (дают) наркоту, втягивают в употребление наркоты новеньких стукачей, берут взятки, живут почти на халяву: заправка бензином служебных, своих авто, обеды, бани, сауны! И все эти безобразия делаются на виду у народа, который только, только начинает понимать, что пора что-то делать иначе будет еще хуже! Видимо не надо было осужденным и уволенным из органов МВД сначала создавать условия для совершения преступления, а потом самим совершать тяжкие преступления, чтобы потом не просить Парламент ввести наказание 11 лимонов! Может им лучше просить у власти смертную казнь отменить или самим исправиться! Нигматуллин прав, он дает понять, что народ уже не тот, что раньше был, уже прошло время ужесточения, и не нужно "раскачивать лодку, в которой они сидят"! Неужели в Парламенте не поняли, что каждое Министерство давное через этот законодательный орган проталкивают свои "идеи и проекты" с одной целью: держать в страхе народ, чтобы чужие боялись!
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