Серый волк Re: МВД хочет увеличить до 11 млн. тенге штраф за неповиновение... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8602

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:57 Цитата: 112:

Полицию превращают потихоньку в вора, который тащит бабло..

Таможенный союз во всей красе..

Драгоценный ты наш! Ты отстал от жизни! В репертуаре этого театра абсурда репетируется уже совсем другая опера!



