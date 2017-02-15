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§ NG.kz
Полицейские обнаружили в Затобольске ружье, похищенное 7 лет назад
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27183
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.02.17 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Два обреза охотничьих ружей сотрудники полиции нашли 14 февраля в гаражном кооперативе в п. Затобольск при проведении ОПМ «Кару». Ружье марки ИЖ-27, из которого сделан один из обрезов, числится похищенным у охотника с 2010 года.
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ВЧК
Re: Полицейские обнаружили в Затобольске ружье, похищенное 7 лет...




Отправлено: 15.02.17 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну как мог он найти в подвале своего гаража два обреза упакованных в целлофановый пакет разобранные и аккуратно уложенные. Что то никто из нас случайно в подвале собственного гаража не находит обрезы украденные у охотника. И с какой именно целью из добротного ружья были спилены стволы и приклады? Думаю что скоро будут новости.

FOMA
Re: Полицейские обнаружили в Затобольске ружье, похищенное 7 лет...




Отправлено: 15.02.17 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
За время проведения операции граждане добровольно сдали в полицию 26 единиц оружия и 10 патронов.

Вот истинная цель мероприятия.

гость
Re: Полицейские обнаружили в Затобольске ружье, похищенное 7 лет...




Отправлено: 15.02.17 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:

А у меня встречный вопрос.
Ну как могли полисы найти в подвале гаража два обреза упакованных в целлофановый пакет разобранные и аккуратно уложенные?
Рентген? Интуиция? Потусторонние явления?
Обладая такими способностями, могут ли они выявлять взяточников, казнокрадов, и прочие потусторонние элементы?
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