ВЧК Re: Полицейские обнаружили в Затобольске ружье, похищенное 7 лет... #1







Отправлено: - 12:25 Ну как мог он найти в подвале своего гаража два обреза упакованных в целлофановый пакет разобранные и аккуратно уложенные. Что то никто из нас случайно в подвале собственного гаража не находит обрезы украденные у охотника. И с какой именно целью из добротного ружья были спилены стволы и приклады? Думаю что скоро будут новости.