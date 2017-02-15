КГМ Re: Вернуть выборы в мажилис по одномандатным округам предложили... #1







Отправлено: - 16:55 Сымбат красавчик! Только вот не понял, кое кто из нур отана в компартию перешел что ли? И что за это выражение "каждый". Каждый это значит и гр. РК и лицо без гражданства. Может тогда "все". Или давайте напишем "гражданину РК по рождению". У нас же есть по этому признаку ограничение! Например в Президенты РК может быть избран только гражданин РК по рождению. Давайте продолжим. Будем все связывать с процессом рождения! Как слово может быть юридический безсодержательным? Я не думал что гражданин РК, безсодержательное слово..., а слово каждый содержательнее. Что подразумевается под юридической содержательностью слова? Что, должны возникнуть права и обязанности у этого слова? Или слово должно констатировать наличие или отсутствие юридического факта? Может речь должна идти о предложении, ну на плохой конец о диспозиции статьи? Строителям правового государства надо бы аргументировать посыл. Есть понятие нормы права, структура НП, а это что такое?