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§ NG.kz
Вернуть выборы в мажилис по одномандатным округам предложили в Костанае при обсуждении проекта изменений в Конституцию РК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27183
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.02.17 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как отметил председатель филиала РГД «За правовой Казахстан» Михаил ДАУЕНОВ, расширение полномочий Парламента потребует высокого профессионализма от депутатов. Улучшению качественного отбора мажилисменов может послужить переход к выборам части депутатов по одномандатным округам.
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КГМ
Re: Вернуть выборы в мажилис по одномандатным округам предложили...




Отправлено: 15.02.17 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сымбат красавчик! Только вот не понял, кое кто из нур отана в компартию перешел что ли? И что за это выражение "каждый". Каждый это значит и гр. РК и лицо без гражданства. Может тогда "все". Или давайте напишем "гражданину РК по рождению". У нас же есть по этому признаку ограничение! Например в Президенты РК может быть избран только гражданин РК по рождению. Давайте продолжим. Будем все связывать с процессом рождения! Как слово может быть юридический безсодержательным? Я не думал что гражданин РК, безсодержательное слово..., а слово каждый содержательнее. Что подразумевается под юридической содержательностью слова? Что, должны возникнуть права и обязанности у этого слова? Или слово должно констатировать наличие или отсутствие юридического факта? Может речь должна идти о предложении, ну на плохой конец о диспозиции статьи? Строителям правового государства надо бы аргументировать посыл. Есть понятие нормы права, структура НП, а это что такое?

112
Re: Вернуть выборы в мажилис по одномандатным округам предложили...




Отправлено: 15.02.17 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одно или как их там, мандатникам бабла не хватает и костанайцы нурлыкунить собрались и от мандатников?

§ Макарыч
Re: Вернуть выборы в мажилис по одномандатным округам предложили...
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 440
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 15.02.17 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вся власть Советам! Эссеры придумали, Ленин перенял, Сталин загубил. Почему голосование и выдвижение кандидатов идет по территориальному признаку? Голосование и отбор кандидатов должно идти по отраслям. Медики отправляют своего представителя, военные своего, строители, шахтеры, таксисты своего и так далее. А сейчас каждый территориальный округ отправит юриста или экономиста и в итоге сидят они там, а реальных проблем отраслей не знают...
Советы были более продвинутой формой демократии.
Профайл

Бала Бол
Re: Вернуть выборы в мажилис по одномандатным округам предложили...




Отправлено: 15.02.17 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Одно или как их там, мандатникам бабла не хватает и костанайцы нурлыкунить собрались и от мандатников?

О ,112,маладца!
Какая разница скольки мандатники оне, одно али двух?
Это тот случай когда от перестановки сумма не изменяется.
Это у Фрейда есть разница, а здеся нема...
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