Сакен Re: Ради надежного будущего #7







Отправлено: - 21:00 А слабо местным властям выделить на такие нужды хотя бы десятую часть от конфиската и штрафов? А то ведь недавно хвастслись, что в 2016 году доходную часть перевыполнили на 15 процентов, в том числе за счет просроченных налогов (а это ведь народные деньги).