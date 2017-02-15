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§ NG.kz
МВД хочет увеличить до 11 млн. тенге штраф за неповиновение сотрудникам полиции
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27183
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.02.17 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министерство внутренних дел предлагает значительно увеличить штрафы для казахстанцев за неповиновение сотрудникам полиции. Такая норма заложена в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования правоохранительной системы».
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§ сайлау курманов
Re: МВД хочет увеличить до 11 млн. тенге штраф за неповиновение...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1683
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 15.02.17 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пришли проверить прописку , если не открыли , значит могут вменить неповиновение , наградить штрафом , следом могут и квартиру хапнуть . В девяностых жуликоватые квартирные риэлтеры о таких законах могли только мечтать....
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Читатель 1
Re: МВД хочет увеличить до 11 млн. тенге штраф за неповиновение...




Отправлено: 15.02.17 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Последнее время слышим только одно : штрафы, штрафы, штрафы.....

гость
Re: МВД хочет увеличить до 11 млн. тенге штраф за неповиновение...




Отправлено: 15.02.17 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

МВД хочет увеличить до 11 млн. тенге

По ходу у государства совсем денег не осталось.

112
Re: МВД хочет увеличить до 11 млн. тенге штраф за неповиновение...




Отправлено: 15.02.17 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полицию превращают потихоньку в вора, который тащит бабло..
Таможенный союз во всей красе..
Если косо посмотрел на него, это теперь 5 миллионов заплати?

§ Серый волк
Re: МВД хочет увеличить до 11 млн. тенге штраф за неповиновение...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8602
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 15.02.17 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Полицию превращают потихоньку в вора, который тащит бабло..
Таможенный союз во всей красе..

Драгоценный ты наш! Ты отстал от жизни! В репертуаре этого театра абсурда репетируется уже совсем другая опера!
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§ Валентин
Re: МВД хочет увеличить до 11 млн. тенге штраф за неповиновение...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5278
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 15.02.17 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А это видимо подтягивается нормативно-правовая база к будущим проявлениям народного недовольства. Готовимся заранее, судя по всему.

Похоже, будет весело, ждём практику правоприменения.
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