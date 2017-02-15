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Как заверил Нургалиев, работа подрядных организаций проверяется сотрудниками отдела ЖКХ ежедневно.
Судя по этой фотографии, которую наконец лишили чести олицетворять наримановку, очень ежедневно чиновники отдела ЖКХ проверяют!
Выходят крадучись из акимата, привязав к двери верёвку, чтоб в незнакомом городе не заблудиться и по верёвке идут.
Через пять минут перелезая через сугробы попадается та самая медовая сауна!
Ежли бы не громадные сугробы они бы за три минуты может добрались!
А в той сауне неправильные пчёлы с неправильным мёдом!
Но самое главное конец верёвки приявязанной к ручке акимата не потерять!
А то город незнакомый, заснеженный как в заполярье!
Страшно в таком городе по сугробам!
Прокуратор в прокуратуре наверное то-же по верёвке передвигается в этом заполярном снежном аду, только похоже она у него короткая. Никак до акимата дойти не может!
Вы там свяжите, если что морским узлом две верёвки, чтоб по прямой от прокуратуры до акимата дойти!
Может вас там угостят чем-нибудь сладким!
[Исправлено: Серый волк, 15.02.2017 - 17:11]