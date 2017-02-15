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≡ За взятку в 3 миллиона тенге задержан сотрудник ДГД Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
За взятку в 3 миллиона тенге задержан сотрудник ДГД Костанайской области
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27183
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.02.17 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Департаментом Нацбюро по противодействию коррупции по Костанайской области изобличен главный специалист – старший офицер оперативного управления Службы экономических расследований Департамента государственных доходов области С. Козбаков", - сообщили в пресс-службе ведомства.
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112
Re: За взятку в 3 миллиона тенге задержан сотрудник ДГД...




Отправлено: 15.02.17 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да и нет у тебя друзей СТОшников, которые в нулевых открылись..
Мойщиков, ресторанщиков..
Всю сыеру услуг они крышуют, а ты чо думал?
В Медео нажрались на халяву так, что хозян побежал и начал искать другую крышу..
А эту с позором уволили..
Типа за дверь..
За халяву, вот за что..
Везде есть свой полицейский, который пользуется.
Повторюсь, у тех кто открывался до 10го года в основном.
Я от своих тоже недавно отказался, года два уже..и то уже два раза остановили, сделали подставы под меня..
4 тысяче отдал одним, я то знаю что подстава, все свои же..
А ну их, я практически уже не нарушаю..

112
Re: За взятку в 3 миллиона тенге задержан сотрудник ДГД...




Отправлено: 15.02.17 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Много могу сказать о тех полицейских что старой закалки..
Но таков был тогда бизнес, отмечаться нужно было везде, даже мазарка на мои деньги построена убитому полицейскому..
Ведь несколько городов трясли бабло дать от 20ти до 150ти тысяч.
Повторюсь, мазарка примерно тысяч 70.
Им отметилось тогда ну просто огромное число предпринимателей..
Сейчас нет, сейчас трясут со среднего бизнеса и выше.
Мелких практически не трогают уже, после подстав со стороны тех, кто недавно начал бизнес..
Демократия..

112
Re: За взятку в 3 миллиона тенге задержан сотрудник ДГД...




Отправлено: 15.02.17 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще прикол, говорят камера, с ними делиться надо..
Камера в ЦОНе!
Типа тыща две мало..
Просят 6 тысяч, патамушта внимание - нужно делиться с теми, кто следит за порядком через камеры!
А тут смотрю патрулькам дали эти видеокамеры, да так же будет, будут платить тем кто там на том конце провода, как и сейчас..

112
Re: За взятку в 3 миллиона тенге задержан сотрудник ДГД...




Отправлено: 15.02.17 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати кто замечал что полиция когда ловит тебя водятела, спрашивают место работы?
Потом пробивают, есть ли крыша у тебя или нет.
Становятся друзьями если нет и если у тебя большой бизнес, другом становится внезапно невесть откуда начальник полиции..
Как у того, который по встречке летел 160 трасса на Рудный..
Уже давно это нужно было заметить, что крышуют сейчас бизнес силовики..

Навальный
Re: За взятку в 3 миллиона тенге задержан сотрудник ДГД...




Отправлено: 15.02.17 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Да и нет у тебя друзей СТОшников, которые в нулевых открылись..
Мойщиков, ресторанщиков..
Всю сыеру услуг они крышуют, а ты чо думал?

Реально ты бабка базарная! Ничего большего к этим словам не могу добавить. И отвечать на твой полный бред не буду. И вообще твоя писанина бездарная не стоит внимания.

112
Re: За взятку в 3 миллиона тенге задержан сотрудник ДГД...




Отправлено: 15.02.17 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь в таможенном союзе кто только косо посмотрит на полицейского, тот уже преступник..
И теперь к каждому полицейскому добавят инкассатора и кассира, считать отобранные миллионы у людишек..
Наши власти теперь пытаются узаконить свою пожизненную работу опять же методом ограбления полицейскими народишка..

112
Re: За взятку в 3 миллиона тенге задержан сотрудник ДГД...




Отправлено: 15.02.17 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не туда написал, по моему..

112
Re: За взятку в 3 миллиона тенге задержан сотрудник ДГД...




Отправлено: 15.02.17 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Навальный:
Ничего большего к этим словам не могу добавить. И

Потому что жызни не видел..
Не оперился еще, чтоб перышки обрубали то..

гость
Re: За взятку в 3 миллиона тенге задержан сотрудник ДГД...




Отправлено: 15.02.17 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я предлагаю вот что!
Вон в соседней ветке МВД штраф за неподчинение полицейским предлагают одинадцать лямов. Так я что предлагаю. Министру издать указ чиновникам: взятки не брать! мафию не крышевать! Бизнес не кошмарить! Кого поймаю, тому штраф! За не подчинение полиции!
И все!

Например поймали со взяткой 3 тыщи. Суд, туда сюда, Трали вали. Три года. Условно.
А тут ещё бац! Штраф. 11 лямов.
Указ издан? Издан. Ты его читал? Читал. Почему не подчинился полиции? А?
Авось побоятся.
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