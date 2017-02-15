Серый волк Re: Вывезти за 3 дня снег с прилегающих территорий потребовали... #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8602

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:42 Во! теперь фото в статье переложили правильно.

Правда фото с Тарана так и не подписали.

Наверное не знают как теперь её подписывать правильно.



Как же это место чиновнички найдут?

Они же город не знают! А сквозь стёкла жоповозок за 23 лимона с персноальным автопарком водителей пятой колонны он выглядит наверное несколько иначе!



Если не употреблять сомнительное название улицы, то можно ориентир дать.

За спиной фотографа находится чудесная сауна в которую любят массово ходить неправильные птчёлы в погонах, которые распространяют неправильный мёд.

Помнится про похожднения этих птчёл в сауну, была статья, где они кажется не собирались платить и высадили там двери.

Название заведения с сауной также кажется медовое какое-то.

Так что если что можно у полицейских спросить где эта улица, где этот дом, если они мёда не перепробовали.







А вот, нашел ссылку

http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=25187



А то вдруг окажется, что на этой улице не акимат отвечает за чистку, а этот улей с саунными птчёлами!