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§ NG.kz
Вывезти за 3 дня снег с прилегающих территорий потребовали от предпринимателей власти Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27183
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.02.17 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 15 февраля, сотрудники отдела ЖКХ акимата Костаная совместно с административными полицейскими провели первый рейд по выявлению предпринимателей, которые не вывозят снег с территорий, прилегающих к их офисам и предприятиям.
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Денис
Re: Вывезти за 3 дня снег с прилегающих территорий потребовали...




Отправлено: 15.02.17 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а за неподчинение сотруднику штраф 2000 мрп!

§ Серый волк
Re: Вывезти за 3 дня снег с прилегающих территорий потребовали...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8602
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 15.02.17 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это не территория Наримановского рынка, а перекрёсток незабвенной улицы Тауелсисдик (бывшей Тарана) и Баймагамбетова.
Первое в переводе должно обозначать что-то похожее на независимость :-)
Так вот ты какая независимость! :-)

Если улицу не продали ономастической организации с потрохами, то полисейским с папочками нуно дойти до окимата и оштафенить акима (до любого из них пять минут пешком, если не считать снежных завалов). Сколько недель не убирался этот тротуар? Месяц?
Или вообще никогда с начала зимы?
Деньги естественно клали за расчистку в карман напрямую и даже видимости не создавали?
Растает - никто не посчитает?
Тут уже кроме полицейскимих с штрафами вообще пахнуть должно прокурорами с уголовным кодексом.

Цитата:
На территории около Наримановского рынка снег раскидан сугробами и камнями по прилегающей территории.

Приезжие!
Я в городе не живу 20 лет и могу узнать улицу несмотря на зачуханскую убогую окраску домов из силикатного кирпича.
:lol:

[Исправлено: Серый волк, 15.02.2017 - 15:45]
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заказчик
Re: Вывезти за 3 дня снег с прилегающих территорий потребовали...




Отправлено: 15.02.17 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и снова, здравствуйте, Олжас Жомартович, теперь уже с новым замом! Почистите пожалуйста улицы Наримановская и Фролова. Они теперь дороги (знаков дорожных понатыкали), а люди передвигаются по одной полосе проезжей части, так как другие снегом занесло, а тротуары под снегом даже не проглядываются. И ещё, подскажите, пожалуйста, когда Ваши специалисты ( в какое точно время) проверяют эти улицы, очень хочется им в глаза поссмотреть.

112
Re: Вывезти за 3 дня снег с прилегающих территорий потребовали...




Отправлено: 15.02.17 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А сами то улицы и тротуары че не убирали, закрепленные за городом?

112
Re: Вывезти за 3 дня снег с прилегающих территорий потребовали...




Отправлено: 15.02.17 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И если ходят здоровые полицейские там, пусть сами и почистят снег на улице или пусть в акимат тоже идут и требуют, чтобы он везде чистил..
А то на лицо коррупционная составляющая в нашей полиции..

Я
Re: Вывезти за 3 дня снег с прилегающих территорий потребовали...




Отправлено: 15.02.17 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А когда руководству УВД предписание или штраф выпишут? Тоже ведь не очищена у них прилегающая территория.

§ Серый волк
Re: Вывезти за 3 дня снег с прилегающих территорий потребовали...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8602
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 15.02.17 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во! теперь фото в статье переложили правильно.
Правда фото с Тарана так и не подписали.
Наверное не знают как теперь её подписывать правильно.
:lol:
Как же это место чиновнички найдут?
Они же город не знают! А сквозь стёкла жоповозок за 23 лимона с персноальным автопарком водителей пятой колонны он выглядит наверное несколько иначе!

Если не употреблять сомнительное название улицы, то можно ориентир дать.
За спиной фотографа находится чудесная сауна в которую любят массово ходить неправильные птчёлы в погонах, которые распространяют неправильный мёд.
Помнится про похожднения этих птчёл в сауну, была статья, где они кажется не собирались платить и высадили там двери.
Название заведения с сауной также кажется медовое какое-то.
Так что если что можно у полицейских спросить где эта улица, где этот дом, если они мёда не перепробовали.



А вот, нашел ссылку :-)
http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=25187

А то вдруг окажется, что на этой улице не акимат отвечает за чистку, а этот улей с саунными птчёлами! :lol:
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§ Серый волк
Re: Вывезти за 3 дня снег с прилегающих территорий потребовали...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8602
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 15.02.17 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Как заверил Нургалиев, работа подрядных организаций проверяется сотрудниками отдела ЖКХ ежедневно.


Судя по этой фотографии, которую наконец лишили чести олицетворять наримановку, очень ежедневно чиновники отдела ЖКХ проверяют!

Выходят крадучись из акимата, привязав к двери верёвку, чтоб в незнакомом городе не заблудиться и по верёвке идут.
Через пять минут перелезая через сугробы попадается та самая медовая сауна!
Ежли бы не громадные сугробы они бы за три минуты может добрались!
А в той сауне неправильные пчёлы с неправильным мёдом!

Но самое главное конец верёвки приявязанной к ручке акимата не потерять!
А то город незнакомый, заснеженный как в заполярье!
Страшно в таком городе по сугробам!
:lol:

Прокуратор в прокуратуре наверное то-же по верёвке передвигается в этом заполярном снежном аду, только похоже она у него короткая. Никак до акимата дойти не может!
Вы там свяжите, если что морским узлом две верёвки, чтоб по прямой от прокуратуры до акимата дойти!
Может вас там угостят чем-нибудь сладким!
:lol:

[Исправлено: Серый волк, 15.02.2017 - 17:11]
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Вайпер .
Re: Вывезти за 3 дня снег с прилегающих территорий потребовали...




Отправлено: 15.02.17 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Точь- в точь на фото наукоград Фрязино , вчера не мог отъехать от " Ашана" спасибо люди отзывчивые вытолкали со стоянки в 15 метрах от входа в магазин :-o
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