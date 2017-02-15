/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ За взятку в 3 миллиона тенге задержан сотрудник ДГД Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
За взятку в 3 миллиона тенге задержан сотрудник ДГД Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27182
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.02.17 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Департаментом Нацбюро по противодействию коррупции по Костанайской области изобличен главный специалист – старший офицер оперативного управления Службы экономических расследований Департамента государственных доходов области С. Козбаков", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Читать новость

Денис
Re: За взятку в 3 миллиона тенге задержан сотрудник ДГД...




Отправлено: 15.02.17 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну,как малые дети, что делать? Понять и простить, назначить 150лямов штрафа,которые родственники соберут быстро и отпустить из зала суда под восторженные рукоплескания сородичей,сослуживцев)

Денис
Re: За взятку в 3 миллиона тенге задержан сотрудник ДГД...




Отправлено: 15.02.17 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и пошла волна "охоты на ведьм" Сверху спустили директиву проявить бурную деятельность и сдать мелких коррупционеров).вот и выполняют поставленную задачу,а компромат и изоблечения,уже давно на каждого составлены в КНБ.

112
Re: За взятку в 3 миллиона тенге задержан сотрудник ДГД...




Отправлено: 15.02.17 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот, что это за крыша?
Теперь один крышующий орган хочет все точки полицейских основные прибрать к себе..

азат
Re: За взятку в 3 миллиона тенге задержан сотрудник ДГД...




Отправлено: 15.02.17 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наркоторговля это очень прибыльный бизнес, уйдет одна крыша придет другая.

Бывалый
Re: За взятку в 3 миллиона тенге задержан сотрудник ДГД...




Отправлено: 15.02.17 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Департаментом Нацбюро по противодействию коррупции по Костанайской области изобличен главный специалист – старший офицер оперативного управления Службы экономических расследований Департамента государственных доходов области
Один бывший финик взял за ///опу другого бывшего финика.
Банка с пауками.
Им уже сторонних не хватает чтобы доить и кормиться?
Друг друга уже жрут?
Разогнать и тех и других надо к чертям собачьим.

FOMA
Re: За взятку в 3 миллиона тенге задержан сотрудник ДГД...




Отправлено: 15.02.17 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну вот, что это за крыша?
Теперь один крышующий орган хочет все точки полицейских основные прибрать к себе..

... получается что изначально мы в курсе как ВСЕ коррумпировано и один "кыпшак" грызет другого за сферу влияния. Вы так мыслите. И это мнение сформировано у третьего "кыпшака". Но, позвольте - "кыпшак" это ведь самый лучший народ на свете. Или они просто НЕ "кыпшаки"? ... скорее всего!?

112
Re: За взятку в 3 миллиона тенге задержан сотрудник ДГД...




Отправлено: 15.02.17 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
FOMA:
мнение сформировано у третьего "кыпшака". Но, позвольте - "кыпшак" это ведь самый лучший народ на свете.

Кыпшаки для справки живут на севере Казахстана, Омск, Екатеринбург, Оренбург, Тюмень..
Это наша среда обитания..
А это не кыпшаки, это другие рода..
Кыпшаков как правило, правдорубцев не допускают до высших должностей другие рода..
А то придется мало места всем им, казнокрадам, если кыпшак начнет править..
А так да, пошел передел сфер влияния от одной конторы, полиции, к другой конторе.
Полиции оставляют право крышевать водятелов, а не сам их бизнес..

112
Re: За взятку в 3 миллиона тенге задержан сотрудник ДГД...




Отправлено: 15.02.17 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати когда крышу у налоговиков отобрала себе финансовая, меня быстро в первые две недели как только финики начали работать, вызвали в кабинет.
Там финик сразу сказал что есть 500 пунктов, по которым он меня может штрафовать и потом закрыть.
Я говорю все понял..
Сейчас вроде их расформировали, уже года полтора его не вижу, сейчас другие уже борятся за передел влияния крыш.
Вот КНБ зачем то же внедрять начали.
А от них сделают элементарно другую контору, которая будет подчиняться им, например не финики, в виники и начнут излишки денег трясти так же, как занимались этим другие..
Если народишко готов платить за крышу, за защиту, почему эти кампании нужно убирать?
А и правда, полицейские сейчас меньше начали ремонтировать свои авто бесплатно, на мойке тоже реже их вижу, реже в парикмахерских начали стричься бесплатно каждые два дня..
Да и кушают на халяву в ресторанах меньше..
Их прерогатива в Рудном осталась посещение бесплатно саун и бань и вызов бесплатно кое кого туда..
Пока это еще не отобрали..

§ сайлау курманов
Re: За взятку в 3 миллиона тенге задержан сотрудник ДГД...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1683
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 15.02.17 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
меня тоже вызывали , хотели что бы всех крышевателей сдал или хотя бы наводку дал , на что я им ответил- все хорошо , никто не наседает , хотя сказать по совести проверяющим говорю , что бы штрафы выписывали божеские и вымогать даже не думали , на том и держимся ....
Профайл Посетить вебсайт

Гость
Re: За взятку в 3 миллиона тенге задержан сотрудник ДГД...




Отправлено: 15.02.17 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как говорил мой дружбан сантехник Колян, после литра выпитой,тут прогнила вся система, нада всё менять.

* КГСПС
Re: За взятку в 3 миллиона тенге задержан сотрудник ДГД...
КГСПС


(Пользователи)
Сообщений: 42
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 15.02.17 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Их прерогатива в Рудном осталась посещение бесплатно саун и бань

Недавно сам наблюдал, открываются ворота бани "Сказка" по Корчагина где-то в 23-00 и выезжает полицейская патрулька. :-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 89, из них зарегистрированных: 4 и гостей: 85
Зарегистрированные пользователи: Vasiliy, КГСПС, drakon, Моше

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 220
Пользователей: 3
Всего: 223

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх