112 Re: За взятку в 3 миллиона тенге задержан сотрудник ДГД... #8







Отправлено: - 14:40 Кстати когда крышу у налоговиков отобрала себе финансовая, меня быстро в первые две недели как только финики начали работать, вызвали в кабинет.

Там финик сразу сказал что есть 500 пунктов, по которым он меня может штрафовать и потом закрыть.

Я говорю все понял..

Сейчас вроде их расформировали, уже года полтора его не вижу, сейчас другие уже борятся за передел влияния крыш.

Вот КНБ зачем то же внедрять начали.

А от них сделают элементарно другую контору, которая будет подчиняться им, например не финики, в виники и начнут излишки денег трясти так же, как занимались этим другие..

Если народишко готов платить за крышу, за защиту, почему эти кампании нужно убирать?

А и правда, полицейские сейчас меньше начали ремонтировать свои авто бесплатно, на мойке тоже реже их вижу, реже в парикмахерских начали стричься бесплатно каждые два дня..

Да и кушают на халяву в ресторанах меньше..

Их прерогатива в Рудном осталась посещение бесплатно саун и бань и вызов бесплатно кое кого туда..

Пока это еще не отобрали..