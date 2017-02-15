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§ NG.kz
Вывезти за 3 дня снег с прилегающих территорий потребовали от предпринимателей власти Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27182
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.02.17 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 15 февраля, сотрудники отдела ЖКХ акимата Костаная совместно с административными полицейскими провели первый рейд по выявлению предпринимателей, которые не вывозят снег с территорий, прилегающих к их офисам и предприятиям.
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Денис
Re: Вывезти за 3 дня снег с прилегающих территорий потребовали...




Отправлено: 15.02.17 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а за неподчинение сотруднику штраф 2000 мрп!

§ Серый волк
Re: Вывезти за 3 дня снег с прилегающих территорий потребовали...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8599
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 15.02.17 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это не территория Наримановского рынка, а перекрёсток незабвенной улицы Тауелсисдик (бывшей Тарана) и Баймагамбетова.
Первое в переводе должно обозначать что-то похожее на независимость :-)
Так вот ты какая независимость! :-)

Если улицу не продали ономастической организации с потрохами, то полисейским с папочками нуно дойти до окимата и оштафенить акима (до любого из них пять минут пешком, если не считать снежных завалов). Сколько недель не убирался этот тротуар? Месяц?
Или вообще никогда с начала зимы?
Деньги естественно клали за расчистку в карман напрямую и даже видимости не создавали?
Растает - никто не посчитает?
Тут уже кроме полицейскимих с штрафами вообще пахнуть должно прокурорами с уголовным кодексом.

Цитата:
На территории около Наримановского рынка снег раскидан сугробами и камнями по прилегающей территории.

Приезжие!
Я в городе не живу 20 лет и могу узнать улицу несмотря на зачуханскую убогую окраску домов из силикатного кирпича.
:lol:

[Исправлено: Серый волк, 15.02.2017 - 15:45]
Профайл

заказчик
Re: Вывезти за 3 дня снег с прилегающих территорий потребовали...




Отправлено: 15.02.17 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и снова, здравствуйте, Олжас Жомартович, теперь уже с новым замом! Почистите пожалуйста улицы Наримановская и Фролова. Они теперь дороги (знаков дорожных понатыкали), а люди передвигаются по одной полосе проезжей части, так как другие снегом занесло, а тротуары под снегом даже не проглядываются. И ещё, подскажите, пожалуйста, когда Ваши специалисты ( в какое точно время) проверяют эти улицы, очень хочется им в глаза поссмотреть.
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