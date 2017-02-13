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≡ Срочно жизненно необходимо купить акимату Денисовского района авто за 23 млн.тг.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Срочно жизненно необходимо купить акимату Денисовского района авто за 23 млн.тг.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27182
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.02.17 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот, скрин со страницы госзакупок Денисовским деятелям срочно надо купить авто за 23 млн.тг.
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Бывалый
Re: Срочно жизненно необходимо купить акимату Денисовского...




Отправлено: 15.02.17 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:
стесняюсь спросить - у Вас по какой части 2 образования?

А это Вася - наш младший научный сотрудник.

Денис
Re: Срочно жизненно необходимо купить акимату Денисовского...




Отправлено: 15.02.17 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Технические -технические 2 образования. У меня всегда ступор на еговых сайтах,цонах и всяких коридорах власти))) все разобрались с этим новым старым сайтом в куче. почему-то сетевой не пускает на новый,видимо,там какая-то шняга опасная)))зайду с компа ,какого не жалко)

Денис
Re: Срочно жизненно необходимо купить акимату Денисовского...




Отправлено: 15.02.17 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бывалому,анониму и прочим боящимся называть свои реальные имена: а вы в жизни тоже также разговариваете,скрываетесь и игнраетесь в партизанов?))Почему не писать свои настоящие имена? Все равно ваши пинги ,айпинги окому надо отследят, вынут душу у компа и вернут вам ваши имена данные при рождении?
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