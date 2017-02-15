Цитата: Валентин:

Парень всё честно сказал выше в статье: работаешь с наркозависимыми - вынужден вербовать информаторов.

Им нужно платить, и требуют они наркотики, а не деньги в первую очередь.

А ещё за покушать нуно деньги платить! Хотя кто вас знает, может быть в местных обжорках принадлежащим разным акимам уже и порошком расплачиваться можно!



В общем, если видите грустного полицейского, траурно глядящего на обжорку, сразу достаньте свой бумажник и положите его так, чтоб торчал из кармана.

У вас его тут-же позаимствует ради святого дела наркозависимый и немедленно отнесёт на ЯМУ!

С ЯМЫ драгоценные Ой-нане-нане тут же позвонят полицейскому, полицейский получит денежку на обед и волшебный порошок для раскрытия преступлений!

Пообедав и с порошком в кармане полицейский сразу же станет радостным и очень раскрываемым!

Тут же позвонит своему информатору и ваша кража будет немедленно раскрыта!

Иначе это висяк! А висяк это нехоросё!



Ура! Ура! Ура!! и все счастливы!

Цитата: Валентин:

И твой начальник это знает лучше тебя.

Цитата: Денис:

интересная мораль сей басни получается. слуга борющийся с наркобизнесом, берет взятки,делаясь лояльным к дилерам, подкупает наркоманов с целью раскрытия правонарушений,ну, или других коварных дел. тем,самым способствует продолжению торговли наркотой для новых и обеспеченных граждан, а со старыми можно беседовать и использовать для своей службы в качестве информаторов.

Денис! Вы хотите чтоб насяльник был недоволен?

Чтоб полицейский весь истёк слюной остолбенев у обжорки ахмеджановых?

Чтоб драгоценное Ой-Нане-Нане одев цыганские грязные юбки собирало милостыню у вокзала и приставала с гаданиями?

Чтоб наш дрг валентин не смог обладать радостью сообщить на форуме о чудесной находке его бумажника и выразить восхисения всем насяльникам?

Да вы батенька просто злодей и покушаетесь на систему!

А кроме того людёв на голод обрекаете и всех прочих на лишения!



Это же какой кошмар начнётся!

Насяльник не получит палку и мзду от полицейского!

Возможно насяльник даже сделает попентрахен полицейскому, устный или письменный и пообещает его отправить в Аулиеколь.

Полицейский придёт осень-осень голодный, отпопентрахенный и недееспособный и от него уйдет жена!

Скажет я тебе готовить не собираюсь, я не для того за полицейского вышла, чтоб у плиты весь день стоять! Иди бомж-пакет себе купи если ничего нет!



Полисейский пойдет брать бомж-пакет! Многочисленные бичи увидев его с бомж-пакетом примут за своего и станут информаторами по бачкам и помойкам + наградят его несметным колчичеством блох, вшей и прочей живности!



Полисейский заразит насяльника!

Насяльник заразит окима!

Оким заразит обжорки и жральни!

Там заразится Дора Голодная, а одна из жрален вообще размещена под кабинетом редактора газеты Мухосранские новости! (плакали все бюджетники)

А потом оким сядет в блохастую жоповозку за 23 лимона, поедет в Ацтану и заразит.... ОЙ!



Даже страшно сказать на какой вы скандал страну обрекаете в предверии ЭКСПО.

Представляете на Владимира Владимировича и Трампа парамповича блохи прыгать начнут!

Они же так не договорятся и миру конец!



И во всём будете виноваты именно вы! Цитата:

И Валентин это знает лучше тебя.





[Исправлено: Серый волк, 15.02.2017 - 15:26]