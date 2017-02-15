Это не территория Наримановского рынка, а перекрёсток незабвенной улицы Тауелсисдик (бывшей Тарана) и Баймагамбетова.

Первое в переводе должно обозначать что-то похожее на независимость

Так вот ты какая независимость!



Если улицу не продали ономастической организации с потрохами, то полисейским с папочками нуно дойти до окимата и оштафенить акима (до любого из них пять минут пешком, если не считать снежных завалов). Сколько недель не убирался этот тротуар? Месяц?

Или вообще никогда с начала зимы?

Деньги естественно клали за расчистку в карман напрямую и даже видимости не создавали?

Растает - никто не посчитает?

Тут уже кроме полицейскимих с штрафами вообще пахнуть должно прокурорами с уголовным кодексом.



Цитата: На территории около Наримановского рынка снег раскидан сугробами и камнями по прилегающей территории.

Приезжие!

Я в городе не живу 20 лет и могу узнать улицу несмотря на зачуханскую убогую окраску домов из силикатного кирпича.





[Исправлено: Серый волк, 15.02.2017 - 15:45]