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Валентин:
Парень всё честно сказал выше в статье: работаешь с наркозависимыми - вынужден вербовать информаторов.
Им нужно платить, и требуют они наркотики, а не деньги в первую очередь.
А ещё за покушать нуно деньги платить! Хотя кто вас знает, может быть в местных обжорках принадлежащим разным акимам уже и порошком расплачиваться можно!
В общем, если видите грустного полицейского, траурно глядящего на обжорку, сразу достаньте свой бумажник и положите его так, чтоб торчал из кармана.
У вас его тут-же позаимствует ради святого дела наркозависимый и немедленно отнесёт на ЯМУ!
С ЯМЫ драгоценные Ой-нане-нане тут же позвонят полицейскому, полицейский получит денежку на обед и волшебный порошок для раскрытия преступлений!
Пообедав и с порошком в кармане полицейский сразу же станет радостным и очень раскрываемым!
Тут же позвонит своему информатору и ваша кража будет немедленно раскрыта!
Иначе это висяк! А висяк это нехоросё!
Ура! Ура! Ура!! и все счастливы!
Цитата:
Валентин:
И твой начальник это знает лучше тебя.
Цитата:
Денис:
интересная мораль сей басни получается. слуга борющийся с наркобизнесом, берет взятки,делаясь лояльным к дилерам, подкупает наркоманов с целью раскрытия правонарушений,ну, или других коварных дел. тем,самым способствует продолжению торговли наркотой для новых и обеспеченных граждан, а со старыми можно беседовать и использовать для своей службы в качестве информаторов.
Денис! Вы хотите чтоб насяльник был недоволен?
Чтоб полицейский весь истёк слюной остолбенев у обжорки ахмеджановых?
Чтоб драгоценное Ой-Нане-Нане одев цыганские грязные юбки собирало милостыню у вокзала и приставала с гаданиями?
Чтоб наш дрг валентин не смог обладать радостью сообщить на форуме о чудесной находке его бумажника и выразить восхисения всем насяльникам?
Да вы батенька просто злодей и покушаетесь на систему!
А кроме того людёв на голод обрекаете и всех прочих на лишения!
Это же какой кошмар начнётся!
Насяльник не получит палку и мзду от полицейского!
Возможно насяльник даже сделает попентрахен полицейскому, устный или письменный и пообещает его отправить в Аулиеколь.
Полицейский придёт осень-осень голодный, отпопентрахенный и недееспособный и от него уйдет жена!
Скажет я тебе готовить не собираюсь, я не для того за полицейского вышла, чтоб у плиты весь день стоять! Иди бомж-пакет себе купи если ничего нет!
Полисейский пойдет брать бомж-пакет! Многочисленные бичи увидев его с бомж-пакетом примут за своего и станут информаторами по бачкам и помойкам + наградят его несметным колчичеством блох, вшей и прочей живности!
Полисейский заразит насяльника!
Насяльник заразит окима!
Оким заразит обжорки и жральни!
Там заразится Дора Голодная, а одна из жрален вообще размещена под кабинетом редактора газеты Мухосранские новости! (плакали все бюджетники)
А потом оким сядет в блохастую жоповозку за 23 лимона, поедет в Ацтану и заразит.... ОЙ!
Даже страшно сказать на какой вы скандал страну обрекаете в предверии ЭКСПО.
Представляете на Владимира Владимировича и Трампа парамповича блохи прыгать начнут!
Они же так не договорятся и миру конец!
И во всём будете виноваты именно вы! Цитата:
И Валентин это знает лучше тебя.
[Исправлено: Серый волк, 15.02.2017 - 15:26]