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§ NG.kz
Пенсионным вкладчикам предоставят право выбора – Акишев
NG.kz

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Сообщений: 27178
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.02.17 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Председатель Национального банка заявил, что в управлении ЕНПФ скоро произойдут определённые изменения. Акишев рассказал изданию о недостатках в работе пенсионного фонда, которые новое руководство собирается в скором времени устранить.
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Денис
Re: Пенсионным вкладчикам предоставят право выбора – Акишев




Отправлено: 15.02.17 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бывалому пациенту: вы какой-то недружелюбный,зачем так все в штыки воспринимать? 40 лет не ыло,но 25 лет накопилось. 50 тыщ в среднем за 40 лет для вас не реально? ну,да,когда -то 100,когда-то 10,когда то 30,40,60. В среднем выходит 50 для большинства трудоспособного населения.я еще не посчитал года от 18 до 23 лет это еще 5 лет отдатый на приобретение опыта работы, хотя многие зарабатывают и втакой период.

Денис
Re: Пенсионным вкладчикам предоставят право выбора – Акишев




Отправлено: 15.02.17 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да,читал, в пенсионном законе. от 63 до 92 лет период дожития. ну, да формулы высчитывающие это круто. я не финансист, поетому не вдаваюсь в мелочи вычислений. ну, а так вас расчет не устраивает? Однажды на занятии по финансам ,был у нас такой курс в ВУЗе бухгалтер ССГПО так похвалила талант предыдущего рпезидента ССГПО,который разворовал предприятие и еще говорила,что любые циферки можно как угодно списать и подставить. так,вот, я к энтим формулам отношусь скептически. зачем так долго все расчитывать,когда можно приблизительно прикинуть. Вы еще предложите вычислить уравнение с 3-мя свободными производными на компьютере. может вам премию дадут) а так благодарствую за ссылку, видимо,вы Бывалы конечной 104 маршрута)
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