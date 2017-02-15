Денис Re: Пенсионным вкладчикам предоставят право выбора – Акишев #46







Отправлено: - 16:31 Да,читал, в пенсионном законе. от 63 до 92 лет период дожития. ну, да формулы высчитывающие это круто. я не финансист, поетому не вдаваюсь в мелочи вычислений. ну, а так вас расчет не устраивает? Однажды на занятии по финансам ,был у нас такой курс в ВУЗе бухгалтер ССГПО так похвалила талант предыдущего рпезидента ССГПО,который разворовал предприятие и еще говорила,что любые циферки можно как угодно списать и подставить. так,вот, я к энтим формулам отношусь скептически. зачем так долго все расчитывать,когда можно приблизительно прикинуть. Вы еще предложите вычислить уравнение с 3-мя свободными производными на компьютере. может вам премию дадут) а так благодарствую за ссылку, видимо,вы Бывалы конечной 104 маршрута)