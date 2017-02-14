5555 Re: Депутаты предложили исключить право на самостоятельное... #15







Отправлено: - 16:23 Раньше было классно (цитата из правил от 1997 года)

21. УЧЕБНАЯ ЕЗДА

21.1. Первоначальное обучение вождению транспортных средств должно проводиться на закрытых площадках или автодромах.

21.2. Учебная езда на дорогах допускается только с обучающим и при наличии первоначальных навыков управления у обучаемого, при этом в механическом транспортном средстве при индивидуальном обучении не должно быть пассажиров. Обучаемый обязан знать и выполнять требования Правил.

21.3. Обучающий обязан иметь при себе документ на право обучения вождению транспортного средства данной категории или водительский стаж более 3 лет, а также удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории, а обучаемый в индивидуальном порядке - документ, удостоверяющий личность, и справку о прохождении медицинского освидетельствования на годность к управлению транспортным средством данной категории. Запрещается обучать вождению в индивидуальном порядке на транспортных средствах категории С, D и Е.

21.4. Обучаемому на автомобиле должно быть не менее 16 лет, а на мотоцикле - не менее 14 лет.

21.5. Механическое транспортное средство, на котором проводится обучение, должно быть обозначено опознавательными знаками - "Учебное транспортное средство" и оборудовано зеркалом заднего вида для обучающего. Механическое транспортное средство для обучения вождению, принадлежащее учебной организации, должно быть дополнительно оборудовано в соответствии с требованиями пункта 5 Основных положений.

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