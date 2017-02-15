Денис Re: Пенсионным вкладчикам предоставят право выбора – Акишев #31







Отправлено: - 15:36 Для людей не верующих,что оне могут получать из накопленных за всю жизнь по 100000 тг в месяц привожу приблизительный расчет. например вы работаете с 23 до 63 лет откладывая по 10% каждый месяц это 5000 тг. в год вы положите 60000 тг. за 10 лет 600000 тг.за 40 лет стажа 2400000 тг. при том,что мы не считали еще дивиденды обещанные 10% в год. грубо округлив за 10 лет сумма удваивается и умножим на 3 з раза по 10 лет() 30 лет. в итоге получается ,что вы положили в пенсионный фонд 11 млн тг. приблизительно. будем считать,что 50 тыщ это среднее арифметическое ,когда больше,когда меньше. итак, пенсионный возраст от 63 до 92 лет это 27 лет ,это 324 месяца. сколько будет пенсия в месяц? я не говорю уже что за эти 27 лет набегут %-ты ,а это еще на 2 раза прибавьте. получается 68 тыщ. Согласитесь,что 50 тыщ,сейчас получают большинство, но прожить на них достойно не реально. и меньшая часть получает 70-100000 тг. не хилый расчетик для пенсии? как-то я считал ,что выкуривая по одной сигарете в год человек прокуривает одну стиральную машинку за 10 лет) так и вот, говоря о своих 100000 в месяц на пенсии я нисколько не слукавил.а вот пенсионный фонд лукавит назначая рамер пенсии где-то от 40 до 70 тыщ в месяц. что-то оне остальные денюжки видимо на чай с конфетами тратют и содержание большого штата бездельников)