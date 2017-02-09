классик Re: Гитарных дел мастер из Костаная #6







Отправлено: - 12:20 Прекрасная статья! Спасибо автору за стиль и краски! Подскажите, друзья, кто знает, как найти этого мастера в сети? сайт или группа в соц сети может? ну или любые контакты, которые есть! Заранее спасибо всем!