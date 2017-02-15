/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Пенсионным вкладчикам предоставят право выбора – Акишев		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 3 из 4«1234»
§ NG.kz
Пенсионным вкладчикам предоставят право выбора – Акишев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27178
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.02.17 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Председатель Национального банка заявил, что в управлении ЕНПФ скоро произойдут определённые изменения. Акишев рассказал изданию о недостатках в работе пенсионного фонда, которые новое руководство собирается в скором времени устранить.
Читать новость

ujcnm
Re: Пенсионным вкладчикам предоставят право выбора – Акишев




Отправлено: 15.02.17 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Из личного опыта: игрался около шести лет получил около 15% в валюте,


тут сумма важна, чтобы понять ваши риски.
100д или 100000 разные вещи, согласитесь

Денис
Re: Пенсионным вкладчикам предоставят право выбора – Акишев




Отправлено: 15.02.17 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для людей не верующих,что оне могут получать из накопленных за всю жизнь по 100000 тг в месяц привожу приблизительный расчет. например вы работаете с 23 до 63 лет откладывая по 10% каждый месяц это 5000 тг. в год вы положите 60000 тг. за 10 лет 600000 тг.за 40 лет стажа 2400000 тг. при том,что мы не считали еще дивиденды обещанные 10% в год. грубо округлив за 10 лет сумма удваивается и умножим на 3 з раза по 10 лет() 30 лет. в итоге получается ,что вы положили в пенсионный фонд 11 млн тг. приблизительно. будем считать,что 50 тыщ это среднее арифметическое ,когда больше,когда меньше. итак, пенсионный возраст от 63 до 92 лет это 27 лет ,это 324 месяца. сколько будет пенсия в месяц? я не говорю уже что за эти 27 лет набегут %-ты ,а это еще на 2 раза прибавьте. получается 68 тыщ. Согласитесь,что 50 тыщ,сейчас получают большинство, но прожить на них достойно не реально. и меньшая часть получает 70-100000 тг. не хилый расчетик для пенсии? как-то я считал ,что выкуривая по одной сигарете в год человек прокуривает одну стиральную машинку за 10 лет) так и вот, говоря о своих 100000 в месяц на пенсии я нисколько не слукавил.а вот пенсионный фонд лукавит назначая рамер пенсии где-то от 40 до 70 тыщ в месяц. что-то оне остальные денюжки видимо на чай с конфетами тратют и содержание большого штата бездельников)

§ сайлау курманов
Re: Пенсионным вкладчикам предоставят право выбора – Акишев
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1682
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 15.02.17 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я готов при людно отказаться от своей пенсии в старости , с тем что бы сейчас на меня никто не наседал и не выносил мозг, тем более эти дармоеды в этих самых конторах пенсионных вообще не внушают доверия ....
Профайл Посетить вебсайт

ujcnm
Re: Пенсионным вкладчикам предоставят право выбора – Акишев




Отправлено: 15.02.17 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
положили 11 млн тг. ,это 324 месяца. сколько будет пенсия в месяц?


11 000 000 /324 = 33950

Денис
Re: Пенсионным вкладчикам предоставят право выбора – Акишев




Отправлено: 15.02.17 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну,дык,откажитесь, напишите заявление и всех делов.

Бывалый
Re: Пенсионным вкладчикам предоставят право выбора – Акишев




Отправлено: 15.02.17 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
а вот пенсионный фонд лукавит назначая рамер пенсии где-то от 40 до 70 тыщ в месяц

А что - уже есть те, кто 40 лет без перерыва накапливал по 5 тыс ежемесячно?
Веселый у нас сегодня пациент на форум пошел.

§ сайлау курманов
Re: Пенсионным вкладчикам предоставят право выбора – Акишев
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1682
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 15.02.17 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
меня уже два раза штрафовали за это и никаких заявлении не принимают....
Профайл Посетить вебсайт

Денис
Re: Пенсионным вкладчикам предоставят право выбора – Акишев




Отправлено: 15.02.17 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
разрешите,продолжу? итак редкий кулик доживает до 92 лет сейчас до 70 еле выдерживают и помирают пенсионеры. итого получается возьмем лет 10 выплат по тысяч 50 это где-то 7 лямов из накопленных 11 лямов не считая накопленных % на пенсии. итого фонду достается нахаляву мильонов 5 и 40 лет пользования накоплениями. а за енти 40 лет можно накрутить и по 100% в год и по 200% а инфляцию назначить ,как сейчас 1,2-2,5% и всего-то.

Денис
Re: Пенсионным вкладчикам предоставят право выбора – Акишев




Отправлено: 15.02.17 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Должна быть дырка в законе,надо искать,как обойтись минимально на пенсионных.

§ peshexod
Re: Пенсионным вкладчикам предоставят право выбора – Акишев
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3118
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 15.02.17 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ujcnm:
тут сумма важна, чтобы понять ваши риски.
100д или 100000 разные вещи, согласитесь


На прибыльность это не влияло, хоть 500 хоть 50.
Конечно если вам мульён ляшку жжёт, тогда можно с ними говорить и договариваться на более интересных условиях.
Фонды бесплатно тоже не работают и свою премию забирают наперед.
Другими словами в первый год (первые годы) меньше инвестируется, так как часть уходит на вознаграждение "фондёрам".
Профайл

Денис
Re: Пенсионным вкладчикам предоставят право выбора – Акишев




Отправлено: 15.02.17 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да, 33000 так а 27 лет на пенсии оне же тоже будут 10% в год получатьЭто опять умножьте раза в 2 точно.

§ Валентин
Re: Пенсионным вкладчикам предоставят право выбора – Акишев
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5276
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 15.02.17 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
привожу приблизительный расчет


Инфляцию забыл посчитать.
Что можно было приобрести в 1997-м на сто тысяч тенге, и что сегодня?

Цитата:
сайлау курманов:
меня уже два раза штрафовали за это и никаких заявлении не принимают....


Не разрешат никогда, в лучшем случае позволят часть потратить целевым образом.

Цитата:
peshexod:


Считаю, что для 99.99% граждан заниматься инвестированием самостоятельно — быстрый и лёгкий путь деньги потерять.
Профайл

Денис
Re: Пенсионным вкладчикам предоставят право выбора – Акишев




Отправлено: 15.02.17 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
фондеры забирают свой % и то,что вам обхъявляют вознаграждением 16% говорт о том,что оне получают 25-50% прибыли,вам 16% остальное себе в карман)

Денис
Re: Пенсионным вкладчикам предоставят право выбора – Акишев




Отправлено: 15.02.17 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот, а что можно будет купить на 100000 в 2050году? Официальная инфляция у нас от 1 до 4 % это топорный прикидочный расчет без всяких там коефициентов маржей и прочей флудистики фондовой.

Бывалый
Re: Пенсионным вкладчикам предоставят право выбора – Акишев




Отправлено: 15.02.17 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
итак редкий кулик доживает до 92 лет

Откуда вы вообще взяли возраст 92 года?
Вы вообще хоть раз в жизни читали соответствующий нормативный акт, регламентирующий расчет годовой суммы выплаты из накопительного пенсионного фонда?
Ознакомтесь - enpf.kz/upload/medialibrary/e3e/e3e579816b3d488bc6d405dd57d5dafb.pdf
Даю прямую ссылку, а то стопудово не найдете в разделе сайта enpf.kz/ru/o-pensionnoy-sisteme/pensionnoe-zakonodatelstvo/postanovleniya-pravitelstva-respubliki-kazakhstan.php
Несете тут всякую чушь.
Аж ужас просто.
На конечной 104-го день открытых дверей на этой неделе?
Ответить 
Страница 3 из 4«1234»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 34, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 32
Зарегистрированные пользователи: 74, Доктор СИЗО

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 184
Пользователей: 2
Всего: 186

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх