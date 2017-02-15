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§ NG.kz
За взятку в 3 миллиона тенге задержан сотрудник ДГД Костанайской области
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27177
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.02.17 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Департаментом Нацбюро по противодействию коррупции по Костанайской области изобличен главный специалист – старший офицер оперативного управления Службы экономических расследований Департамента государственных доходов области С. Козбаков", - сообщили в пресс-службе ведомства.
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Денис
Re: За взятку в 3 миллиона тенге задержан сотрудник ДГД...




Отправлено: 15.02.17 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну,как малые дети, что делать? Понять и простить, назначить 150лямов штрафа,которые родственники соберут быстро и отпустить из зала суда под восторженные рукоплескания сородичей,сослуживцев)

Денис
Re: За взятку в 3 миллиона тенге задержан сотрудник ДГД...




Отправлено: 15.02.17 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и пошла волна "охоты на ведьм" Сверху спустили директиву проявить бурную деятельность и сдать мелких коррупционеров).вот и выполняют поставленную задачу,а компромат и изоблечения,уже давно на каждого составлены в КНБ.

112
Re: За взятку в 3 миллиона тенге задержан сотрудник ДГД...




Отправлено: 15.02.17 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот, что это за крыша?
Теперь один крышующий орган хочет все точки полицейских основные прибрать к себе..

азат
Re: За взятку в 3 миллиона тенге задержан сотрудник ДГД...




Отправлено: 15.02.17 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наркоторговля это очень прибыльный бизнес, уйдет одна крыша придет другая.
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