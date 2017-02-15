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§ NG.kz
Пенсионным вкладчикам предоставят право выбора – Акишев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27177
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.02.17 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Председатель Национального банка заявил, что в управлении ЕНПФ скоро произойдут определённые изменения. Акишев рассказал изданию о недостатках в работе пенсионного фонда, которые новое руководство собирается в скором времени устранить.
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112
Re: Пенсионным вкладчикам предоставят право выбора – Акишев




Отправлено: 15.02.17 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати а сколько это в долларах, чтобы понять о какой сумме речь?
Не знаю сколько там нулей, чтобы по калькулятору посчитать.
По 180 же они наменяли?

§ Валентин
Re: Пенсионным вкладчикам предоставят право выбора – Акишев
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5274
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 15.02.17 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Предложить что ли услугу? Готов за 1% положить деньги вкладчиков в банк под 10%. И я в выигрыше, и банк, и вкладчики!


Предложи! А потом расскажешь, что ты будешь делать с суммами выше гарантируемых 10 млн. :)
Профайл

Бывалый
Re: Пенсионным вкладчикам предоставят право выбора – Акишев




Отправлено: 15.02.17 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гражданин:
Государство со слов Акишева не хочет нести риски.

Управлять своими деньгами хотят в первую очередь сами вкладчики.
Они же орут на каждом углу что государство неправильно распоряжается их накоплениями.
Ну вот государство и отдаст бразды управления пенсионными накоплениями каждому персонально.
Нате.
Управляйте.
Что науправляете то и будете на старости лет получать.
Сами себе виноваты будете.
Это правильная позиция государства.
А вкладчики получат классику - добились и перебились.
Что хотят то и получат.

Бывалый
Re: Пенсионным вкладчикам предоставят право выбора – Акишев




Отправлено: 15.02.17 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
И тогда к чему было затевать эту перетасовку?

Раньше пенсионный фонд определял куда инвестировать деньги вкладчика.
А теперь каждая нигра сама за себя будет решать в каком месте побыстрее прос///ать свою обеспеченную старость.
Разница есть.

Бывалый
Re: Пенсионным вкладчикам предоставят право выбора – Акишев




Отправлено: 15.02.17 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Когда человек сам в этом разобрался или когда консультанта привлекает.

Во.
Тема.
Надо мутить консалтинговую контору.
Стричь нигров, желающих поуправлять своими бабками.

Бывалый
Re: Пенсионным вкладчикам предоставят право выбора – Акишев




Отправлено: 15.02.17 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Тут ещё другая сторона имеется, коли крестьянин будет сам корзину для своих яиц выбирать, то сомневаюсь, что выбор падёт на Казахстанский рынок бумаг

Ну перечень инвест.инструментов то всяко будет ограничен.

Бывалый
Re: Пенсионным вкладчикам предоставят право выбора – Акишев




Отправлено: 15.02.17 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Предложить что ли услугу? Готов за 1% положить деньги вкладчиков в банк под 10%

А банк согласен?
Или ты его пока не спрашивал?
Так ты спроси, спроси.
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