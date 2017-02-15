Бывалый Re: Пенсионным вкладчикам предоставят право выбора – Акишев #17







Отправлено: - 13:35 Цитата: гражданин:

Государство со слов Акишева не хочет нести риски.

Управлять своими деньгами хотят в первую очередь сами вкладчики.

Они же орут на каждом углу что государство неправильно распоряжается их накоплениями.

Ну вот государство и отдаст бразды управления пенсионными накоплениями каждому персонально.

Нате.

Управляйте.

Что науправляете то и будете на старости лет получать.

Сами себе виноваты будете.

Это правильная позиция государства.

А вкладчики получат классику - добились и перебились.

Что хотят то и получат.