Солнышко Re: «Я опозорил честь мундира», - очередной фигурант дела о... #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1022

Регистрация: 24.08.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:55 Читаю вот уже n -е сообщение о привлечении бывших полицейских к ответственности. И у меня сформировалось стойкое ощущение, что что-то здесь не так. Не могут все эти рядовые полицейские сами себе придумать одинаковую схему работы с наркоманами, тем более все они работали в этой сфере совсем немного. Значит такая схема была составлена уже задолго до них и, скорее всего оправдывала себя. Полицейский приходит на службу,ему объясняют процесс работы, он его выполняет. А потом выясняется, что парень работал незаконно. И даже лишают его за это свободы. Не оправдываю действия данных бывших полицейских, суду виднее, но может быть начальникам стоит подумать над безопасностью своих сотрудников, продолжающих работать в этой сфере? Чтобы молодые ребята, только что пришедшие на работу в правоохранительные органы не оказывались за решеткой только потому что выполняли свою работу?