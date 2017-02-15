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≡ «Я опозорил честь мундира», - очередной фигурант дела о наркомафии попросил не лишать его свободы		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Я опозорил честь мундира», - очередной фигурант дела о наркомафии попросил не лишать его свободы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27177
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.02.17 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Амир ТУЛКЕНОВ, бывший оперуполномоченный отдела по раскрытию имущественных преступлений ОКП УВД Костаная, признал, что брал у членов преступной группы и деньги, и героин. Но, по его словам, работать без героина в этом отделе было невозможно.
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112
Re: «Я опозорил честь мундира», - очередной фигурант дела о...




Отправлено: 15.02.17 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хороший пасан.
Видно сразу что глаза честные..
Да и нужда заставила, кушать хотел, сказал прямо.
Небольшой штраф и амнистия думаю больше чем достаточно..

Денис
Re: «Я опозорил честь мундира», - очередной фигурант дела о...




Отправлено: 15.02.17 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, чекго сопли разводить? Гуманизация же пошла в суде. Выплатить штраф 5 лямов и будь здоров) тем более это не начальничек.а так на пообедать и бенз брал взятки, а на дозы не выделяли бабки)

§ 74
Re: «Я опозорил честь мундира», - очередной фигурант дела о...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3727
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 15.02.17 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надеюсь искренне раскаялся
Брат младший вроде боксер у него

http://www.sports.kz/news/chempion-azii-mukash-tulkenov-nado-slovo-derjat
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ВЧК
Re: «Я опозорил честь мундира», - очередной фигурант дела о...




Отправлено: 15.02.17 - 12:37
Комментарий удален модератором.

FOMA
Re: «Я опозорил честь мундира», - очередной фигурант дела о...




Отправлено: 15.02.17 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Но, по его словам, работать без героина в этом отделе было практически невозможно.

... интересно, а сейчас что изменилось?

§ Солнышко
Re: «Я опозорил честь мундира», - очередной фигурант дела о...
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1022
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 15.02.17 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Читаю вот уже n -е сообщение о привлечении бывших полицейских к ответственности. И у меня сформировалось стойкое ощущение, что что-то здесь не так. Не могут все эти рядовые полицейские сами себе придумать одинаковую схему работы с наркоманами, тем более все они работали в этой сфере совсем немного. Значит такая схема была составлена уже задолго до них и, скорее всего оправдывала себя. Полицейский приходит на службу,ему объясняют процесс работы, он его выполняет. А потом выясняется, что парень работал незаконно. И даже лишают его за это свободы. Не оправдываю действия данных бывших полицейских, суду виднее, но может быть начальникам стоит подумать над безопасностью своих сотрудников, продолжающих работать в этой сфере? Чтобы молодые ребята, только что пришедшие на работу в правоохранительные органы не оказывались за решеткой только потому что выполняли свою работу?
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112
Re: «Я опозорил честь мундира», - очередной фигурант дела о...




Отправлено: 15.02.17 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:

Однофамилец может?
Получается один продажный мент, другой боксер?
А значит тоже такой же?

112
Re: «Я опозорил честь мундира», - очередной фигурант дела о...




Отправлено: 15.02.17 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:
Значит такая схема была составлена уже задолго до

Наркота была за долго, крышевали ее.
Просто убрали этих конкурентов другие силовики, чьи точки работают.
Жосткая конкуренция пошла когда открыли тут этот типа шелковый путь в Европу, лишних убрали.
Другие точки так же и крышуются определенными людьми и ничего никуда не денется..
Наркота была, наркота есть, наркота будет, когда другие полицейские, на такой планете есть..

Денис
Re: «Я опозорил честь мундира», - очередной фигурант дела о...




Отправлено: 15.02.17 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Их работу я рассматриваю в истощении прибыльного незаконного бизнеса. Вот,оне довели барыг до истощения,что пожаловались на поборщиков, вот и результат ,обезврежена одна точка из многих. видимо,тактика такая,ну, а по ходу песни и самим себе принесть прибыль) бензик, ремонтик, детям конфеток,ну, и еще пожить чтобы) не даром же нарко дилерша вещала о полусотне ее щипающих))) цирк ,да и только . только борьбы то никакой нет) есть дети вовлеченные в наркодилерство и ничего в этой истории нет. Расстрелять,вот,мой вердикт. и тех ,кто продавал,и тех ,кто щипал, и наркоманов и клубешники ,распостраняющие зелье,вот,тогда и будет борьба за будущее поколения, а так ,разбазаривание и деградация общества.

§ Валентин
Re: «Я опозорил честь мундира», - очередной фигурант дела о...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5274
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 15.02.17 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:
у меня сформировалось стойкое ощущение, что что-то здесь не так


Парень всё честно сказал выше в статье: работаешь с наркозависимыми - вынужден вербовать информаторов.
Им нужно платить, и требуют они наркотики, а не деньги в первую очередь.
Так или иначе или будешь ходить на грани нарушения закона, или не будет раскрываемости.
И твой начальник это знает лучше тебя.

Ну а если привлекли - никто не поможет.
Профайл

Пешеход
Re: «Я опозорил честь мундира», - очередной фигурант дела о...




Отправлено: 15.02.17 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет у опера свободной наркоты значит нет информаторов - нет информации-нет раскрываемости -снижение статистики - снижение раскрытых преступлений - соответственно рост нераскрытых -плохие отзывы населения о работе полиции. А просто убрать показательную (баллочную) систему нельзя, менталитет пока не выработался. Вот и мучаются наверное опера, убийцу не тронь, вора и наркомана не подкупи. Интересно, как скажется отсутствие жезлов у гаеров. Всякая пьянь на дорогах может этим воспользоваться и гонять, сбивая людей и детей

азат
Re: «Я опозорил честь мундира», - очередной фигурант дела о...




Отправлено: 15.02.17 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все осталось как было, наркоманы за дозу сдадут любого. Так было, есть и будет. А вот куда уходят деньги, специально выделенные государством это вопрос .

Гость
«Я опозорил честь мундира», - очередной фигурант дела о наркомафии попросил не лишать его свободы




Отправлено: 15.02.17 - 13:52
Комментарий проходит проверку.
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